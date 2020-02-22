المركز الوطني يرفد المنتخبات والأندية بالموهوبين

لاعبان سلويان في تشكيلة منتخب الشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:

التحق لاعبا المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة السلة، حسين عليم 2003وغيث عبد علي 2002 ، في ‏تشكيلة منتخب شباب العراق باللعبة الذي يكثف استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر ان ‏تقام في سوريا نهاية شهر آذار المقبل.، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

وبحسب عضو الملاك التدريبي للمركز الوطني بكرة السلة، إبراهيم جليل، فأن اللاعبان يملكان مؤهلات ‏فنية عالية وبالتالي فأن وجودهما ضمن تشكيلة المنتخب الشبابي يعد حافزا لبقية لاعبي المركز الوطني ‏المتميزين.‏

والمنتخب الشبابي لكرة السلة يؤدي تدريباته في قاعة الشعب للألعاب المغلقة باشراف المدرب ‏محمد النجار ومساعده جويتار علي تحضيرا للمهمة المرتقبة المؤهلة إلى كأس آسيا.‏

واوضح المدرب إبراهيم جليل، ان نحو 8 لاعبين من الموهوبين انخرطوا في بداية اختبارات المنتخب الشبابي وتبقى اللاعبان حسين عليم وغيث عبد علي، مبينا ان المنتخب الشبابي يتابع بدقة مستويات لاعبي المركز الوطني للموهبة الرياضية بكرة السلة نتيجة التطور الدائم في الاداء الفني للاعبين بفضل جهود إدارة المركز والمدربين، والدعم والمتابعة الميدانية لقسم الموهبة الرياضية ودائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، واشار إلى ان المركز اسهم في رفد أندية دوري الاضواء بنحو 10 لاعبين من العناصر الشبابية لمواليد 2000 / 2001 ، منهم علي عباس وحسين جاسم وحسن جاسم واحمد ثائر وعلي ثائر وباقر ميثم ومحمد فالح والحر ميثم.

وقال ان المدربين الذين عملوا في السابق ضمن المركز الوطني لهم الفضل الكبير في وصول اللاعبين الشباب إلى دوري الاضواء وتمثيل ابرز الأندية بكرة السلة، اذا بذل المدربون علاء محمد علوان والدكتور شيرزاد محمد والدكتور علي احمد ورعد شمخي والدكتور حسين علاء الذين قدموا خبراتهم للموهوبين في بدايات تأسيس المركز الوطني، ثم أتى دور الدكتور لؤي سامي والمتحدث والمدرب فاضل بنيان والمدرب محمد مهدي ومدير المركز الكابتن نصير احمد.