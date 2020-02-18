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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نائب: اطراف مؤثرة بالبرلمان تحاول عرقلة عقد جلسة التصويت

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :
اكد النائب محمد البلداوي امس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيراعي توزيع تشكيلته الوزارية على أساس المكونات وليس على أساس الاستحاق الانتخابي, مشيرا الى وجود محاولات من اطراف مؤثرة في البرلمان لتعطيل عقد جلسة التصويت.
وقال البلدوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يرى في تحقيق العدالة توزيع المقاعد الوزارية لكابينته الجديدة يتم عن طريق توزيع المقاعد على أساس استحقاق المكون وليس على استحقاق الكتل السياسية انتخابيا” مبينا ان “المهم لدينا ان يكون قرار الحكومة المقبلة قرار عراقيا خالصا بعيدا عن المؤثرات والضغوط الخارجية”.

وأضاف ان «تحديد جلسة التصويت على الحكومة المقبلة لايمكن التكهن به ولو ان علاوي قد انهى مهمته بتحديد الشخصيات التي ستسند لها المقاعد الوزارية ربما ستعلن بأية لحظة بسبب وجود اطراف مؤثرة في مجلس النواب تحاول تعطيل عقد الجلسة وذلك لمحاولتها بفرض أسماء معينة لتمريرها في كابينة علاوي» مشيرا الى ان « تلك الأطراف لم تعد مخفية على احد».
وكان مستشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لشؤون الأقليات عماد يوخنا لوح امس الأول الثلاثاء، برفض البرلمان التعامل مع حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بدعوى أن المتظاهرين رافضين لها، فيما أكد صعوبة عقد جلسة خلال الأسبوع الحالي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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