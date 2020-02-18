احمد الكناني: موازنة 2020 سيجري تغييرها بنحو كامل وفق برنامج الحكومة الجديدة

بغداد – الصباح الجديد :

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، امس الثلاثاء، ان مسودة موازنة 2020 سيتم تغييرها بشكل كبير بعد نيل حكومة محمد تويفق علاوي الثقة، مبينا ان الحكومة المقبلة عازمة على تقديم برنامج حكومي .

وقال الكناني في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” موازنة 2020 لم تقر لغاية الان بسبب استقالة الحكومة وكذلك الخلاف السياسي بشأن تفاصيلها”.

وأضاف الكناني، أن “الحكومة المقبلة ستجري اعادة ترتيب وتغيير في مسودة الموازنة وفقا لبرنامجها الحكومي المقبل والذي سيصوت عليه البرلمان خلال الايام المقبلة”.

وبشان وجود كتلة معارضة لاختيار وزراء مستقلين في حكومة علاوي اشار الكناني الى ان “علاوي سينجح في تمرير حكومته في حال اختيار وزراء مستقلين دون الحاجة الى الديمقراطي الكردستاني او اطراف من اتحاد القوى”.