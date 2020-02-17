التجارة تباشر قطع وتجهيز الوكلاء بالحصة الثانية من الطحين للعام الحالي 2020

ايقاف عمليات النقل والشطر استعدادا لطبع البطاقة التموينية

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة الشركة العامة لتصنيع الحبوب بقطع قوائم تجهيز الوكلاء لمادة الطحين ضمن مخصص الحصة الثانية للعام الحالي .

واوضح مدير عام الشركة حسين سامي بانه تم الايعاز الى جميع مراكز القطع باطلاق قوائم تجهيز الحصة الثانية من مادة الطحين وفقا لخطة التسويق المركزية ، مؤكدا بذلك بانه تم التنسيق مع شركة تجارة الحبوب والصوامع التابعة لها لغرض تجهيز المطاحن العاملة بخلطات الحبوب المخصصة لكل مطحنة وتوجيه لجان الفحص والسيطرة النوعية لاصدار الشهادات الخاصة بصلاحية الحبوب المجهزة للطحن والانتاج ومتابعة اللجان الرقابية لعملية الانتاج والتوزيع . ودعا مدير عام الشركة في الوقت ذاته جميع الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز حسب الجدول الزمني المعلن بكل فرع.

هذا واشار سامي الى تفعيل مبدأ الرقابة الجماهيرية من خلال دعوة المواطنين الى مراقبة نوعية الطحين المجهز وملاحظة ختم المطحنة وتاريخ الانتاج والابلاغ عن حالات التلاعب او الحالات المشكوك فيها من خلال الحضور الى مقر الشركة او فروعها او الاتصال بالخطوط الساخنة (07802850897 – 07713977472) او عبر الصفحة الرسمية للشركة في مواقع التواصل الاجتماعي .

من جانب اخر اعلنت وزارة التجارة عن ايقاف عمليات النقل والشطر في البطاقة التموينية استعدادا لعملية طبع استمارة البطاقة الجديدة لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ابتهال هاشم صابط بانه تم الاعمام على فروع التموين كافة بعد استحصال موافقة وزير التجارة على آلية طبع وتوزيع البطاقة التموينية الجديدة والتي ستكون لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وايقاف العمل بعمليات الشطر والنقل في البطاقة التموينية لحين الانتهاء من توزيع استمارة البطاقة الجديدة . ودعت المدير العام المواطنين ووكلاء المواد الغذائية كافة للاسراع بالابلاغ عن المتوفين والمسافرين ليتسنى للدائرة اجراء المطلوب قبل الشروع بعملية الطبع وستكون العقوبات مشددة في حال عدم الابلاغ .

وكانت وزارة التجارة قد اعلنت انها ناقشت الاستعدادات والخطة لاستيعاب كميات الحنطة المحلية المتوقعة للموسم التسويقي 2020 .

وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية وليد حبيب الموسوي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للجهات بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية غسان حميد الراوي والجهات المعنية من شركة تجارة الحبوب ودوائر الادارية والمالية والتخطيط والمتابعة والرقابة التجارية وممثل مكتب الوزير .

واضاف الموسوي بانه تمت مناقشة الاستعدادات واجراءات شركة تجارة الحبوب بتهيئة الطاقات الخزنية في المواقع والسايلوات لاستيعاب كميات الحنطة المحلية المتوقع تسويقها في العام الحالي والتي تتطلب وضع خطة دقيقة ومدروسة لتلافي المعوقات التي حدثت في السنوات السابقة اوالتي قد تحدث في اثناء الموسم التسويقي وبمعالجات تتناسب مع الوضع الحالي .

ولفت الى انه تم التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة لتهيئة جميع المواقع المخصصة لتسلم المحصول وتوفير وتأهيل جميع الاماكن المخصصة لعملية الخزن من ساحات ومسقفات وبنزات وتزويدها بجميع الوسائل الخاصة بالسلامة والامان لغرض الحفاظ عليها .

واشار كذلك الى القيام بتأهيل جميع المختبرات العاملة في مواقع تسلم الحنطة وتزويدها بالمستلزمات الضرورية وتعزيز اعداد الفاحصين من الموظفين الذين يتمتعون بالسمعة الجيدة والخبرة لتسهيل عملية تسلم المحصول في اثناء التسويق وعلى وفق الضوابط والتعليمات فضلا عن اتخاذ الاجراءات المناسبة لتوفير الحماية الامنية لجميع المواقع وذلك بالتنسيق مع القيادات الامنية المعنية فضلا عن التنسيق مع قسم النقل المركزي في دائرة التخطيط والمتابعة واقسام النقل الاخرى العاملة ضمن تشكيلات الوزارة لوضع خطة دقيقة ومحكمة لادارة عملية مناقلة ارصدة مادة الحنطة المحلية في اثناء عملية التسويق وبما يضمن انجاح الحملة التسويقية الى جانب تسهيل مهام الفرق الرقابية والتفتيشية في دائرة الرقابة التجارية والمالية واشراكهم في متابعة وتقويم العملية التسويقية ، مؤكدا على اهمية القيام بزيارات ميدانية لجميع المواقع المشمولة بالعملية التسويقية في المحافظات والتأكد من جاهزيتها لتسلم المحصول للموسم 2020.