وزير التخطيط يفتتح اعمال المؤتمر الدولي الثاني حول التعداد العام للسكان 2020

ترأس اجتماعاً موسعاً للحكومات المحلية في المحافظات كافة

بغداد _ الصباح الجديد :

افتتح وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني للجمعية العراقية للعلوم الإحصائية الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن الذي اختتم اعماله في اربيل اول امس بالتعاون مع وزارة التخطيط والجامعات العلمية ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمحلي تحت شعار (التعداد السكاني.. مسارات إنمائية بشواهد إحصائية).

وبين الدكتور نوري الدليمي في كلمة الافتتاح أهمية قرار تنفيذ التعداد في تعزيز استدامة شتى قطاعات التنمية، وإعادة رسم السياسات التنموية في جميع المجالات، لافتا إلى أهمية مثل هكذا مؤتمرات في تقديم الدعم الكبير لجهود تنفيذ التعداد خلال الربع الأخير من العام الحالي .

واشار الوزير إلى وجود غياب واضح في البيانات الإحصائية بسبب مرور فترة زمنية طويلة على إجراء آخر تعداد عام في العراق، وهو ما تسبب في عدم القدرة على تشخيص التحديات والمشكلات التي تعوق التنمية. واوضح الوزير ان الوزارة وحدت جميع الجهود الوطنية الدولية لتنفيذ التعداد العام وتجاوز ، التحديات التي يمكن مواجهتها لاسيما مع الاستثناءات والإجراءات الميسرة التي منحها مجلس الوزراء لوزارة التخطيط، مؤكدا اعتماد الوزارة قاعدة معلومات وأجهزة ذكية في التنفيذ؛ لضمان دقة وجودة البيانات والإسراع في استخراج النتائج في وقت قياسي بجهود مخفضة ماديا وبشريا .

واشاد بالدعم اللامحدود من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، والذي اسهم بإزالة جميع العقبات والنأي بالتعداد عن اي تدخل او استغلال سياسي غير مشروع خارج نطاق أهدافه المحددة، مؤكدا ان التعداد يعد من أهم أولويات الحكومة العراقية ووزارة التخطيط.

إلى ذلك ثمن وزير التخطيط الجهود التي تبذلها القطاعات العاملة في وزارة التخطيط بجميع تشكيلاتها سيما الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان والوزارات والمحافظات والجهات المساندة المحلية والأممية، وعزمهم على استثمار هذه الفرصة التأريخية وعناصر القوة المتوفرة في الطاقات الشبابية للسير قدما نحو تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في توقيته، معرباً عن خالص تقديره للجمعية العراقية للعلوم الإحصائية وجامعة تشك وكلية الرافدين الجامعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجميع الجهات الساندة والقائمين على تنظيم المؤتمر. هذا وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلقاء العديد من الكلمات لمسؤولين عراقيين واجانب وخبراء وباحثين واكادميين، اكدوا خلالها على أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، وتوفير الظروف المناسبة والبيئة الإلكترونية الخاصة بالتعداد.

وكان الوزير رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان ترأس اجتماعا موسعا مع الحكومات المحلية في جميع المحافظات على هامش المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، حضره المحافظون ونوابهم، ومديرو دوائر الاحصاء في المحافظات كافة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور الحكومات المحلية واللجان الفرعية العليا في عملية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2020.

وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال الإجتماع على أهمية التعداد الذي ستنفذه الوزارة وفقا للشروط والمعايير الدولية في رسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية وتحقيق تنمية في شتى القطاعات بعموم المحافظات، داعياً المحافظين بذلك إلى أهمية الإسراع في تشكيل اللجان الفرعية واستكمال جميع متطلبات العمل، مثمناً في الوقت ذاته اهتمامهم وتعاونهم مع وزارة التخطيط من اجل إنجاح التعداد العام للسكان. إلى ذلك قدم رئيس غرفة العمليات الدكتور ضياء عواد كاظم والمدير العام التنفيذي للتعداد سمير خضير ، شرحا تفصيليا عن خطة العمل والتقدم المحرز فيها والخطوات المقبلة وما هو المطلوب من الحكومات المحلية في الأشهر المقبلة ، فيما أكد المحافظون ونواب المحافظين من جهتهم على استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة التخطيط في إنجاز التعداد العام وفقاً للإستراتيجية المحددة له. هذا وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي، والمستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق، ورئيس غرفة العمليات الدكتور ضياء عواد، ورؤساء قطاعات العمل ورئيس وأعضاء الادارة التنفيذية للتعداد.