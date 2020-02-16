آليات الشرطة يظفر بكأس بطولة حيفا التنشيطية

مصطفى محمود يتوج بأول ألقابه في ميدان التدريب

بغداد ـ فلاح الناصر:

ظفر فريق نادي آليات الشرطة بلقب كأس بطولة حيفا التنشيطية لكرة القدم بالفوز في المباراة النهائية التي أقيمت الخميس بحضور واسع، وتمكن فريق آليات الشرطة من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد لفريق نادي جلولاء في مباراة أدارها الطاقم التحكيمي المؤلف من رواد ياسين وباسم مزهر وياسر هاشم وعلي كاظم حكما رابعا.

سجل هدفي آليات الشرطة، محمد عادل ومصطفى إسماعيل، ولفريق جلولاء يحيى سعد.. وفي نهاية المباراة تم توزيع جوائز البطولة بين المتفوقين، فقد نال افضل مدرب في البطولة، وليد ضهد مدرب فريق رديف نادي القوة الجوية، في حين فاز لاعب الفريق الجوي علي محمد جبر بكأس الهداف مسجلا 6أهداف، وافضل لاعب شاب عمار غالب من رديف نادي الشرطة، وفاز فريق العدالة بجائزة الفريق المثالي، ولقب افضل حارس مرمى غزوان عودة من نادي حيفا، كما، تم توزيع جوائز بين الحضور من نجوم الكرة السابقين، والصحفيين والقنوات الفضائية.

وشارك في بطولة نادي حيفا التنشيطية 15 فريقا، تم توزيعهم بين 3 مجموعات، وفي المرحلة التالية لعبت افضل 10 فرق ليتأهل آليات الشرطة وجلولاء إلى المباراة النهائية، وشهدت البطولة تنافساً كبيرا بين الفرق المشاركة التي توفرت لها فرصة الاحتكاك والبقاء في درجات جاهزية وتنافسية متواصلة بعد تأجيل انطلاق المنافسات الخاصة باندية الدرجة الاولى.

المشرف الميداني للبطولة، الكابتن، سعد شهاب، اكد ان التعاون كان مثاليا وكبيرا من إدارة نادي حيفا، باطلاق المبادرة في اقامة البطولة التنشيطية، وايضا كانت هنالك نقاطا عدة تم الاتفاق عليها مع الأندية المشاركة بالتالي حققت البطولة اهدافها بفضل التعاون من الأندية التي اشتركت فيها.

في حين اكد مدرب فريق نادي آليات الشرطة، مصطفى محمود، ان الإنجاز أتى بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبين في المباريات، والدعم الكبير من إدارة نادي آليات الشرطة ممثلة برئيس النادي ماجد نعمة الموسوي وحرص الملاك التدريبي للفريق المؤلف من «مصطفى محمود ومساعديه احمد كاظم وحسين ابو الهيل ومدرب حراس المرمى جاسم محمد ومشرف الفريق قصي صبيح».

واشار المدرب الشاب، الحاصل على شهادات تدريب C وB باشراف الاتحاد الآسيوي وغيرها في دبلوم تدريب الكرة واللياقة البدنية، اشار إلى ان نادي حيفا نجح في تنظيم البطولة، سيما الجهود الفعالة لإدارة النادي والكابتن سعد شهاب، مبينا ان فوز فريقه باللقب يعد إنجازا مهما يسهم في دفع مسيرة اعداد الفريق بجدارة للمشاركة في بطولة دوري أندية بغداد للدرجة الاولى، اذا اصبح الفريق يملك لقبا استحقه بجدارة بعد التفوق في الادوار الأولية ثم النهائيات، في حين كانت ابرز المباريات واصعبها التي واجهها الفريق هي في دور نصف النهائي امام نادي حيفا منظم البطولة والذي يملك خبرات طويلة في اللعب بدوري الاضواء والدرجة الاولى.

اما مدير فريق نادي جلولاء الرياضي، علي كاطع الكعبي، فاشاد بتنظيم البطولة وجدارة نادي حيفا في لم شمل الأندية المشاركة واخراج المنافسة بصورة ايجابية، مقدما التهنئة لفريق آليات الشرطة باحرازه الكأس، ومثمنا لاعبي فريقه الذين اشاد بجهودهم برغم قلة الأمكانات الا انهم استطاعوا الوصول إلى المباراة النهائية متفوقين في مباريات عدة على اندية العدالة وبسماية وبلادي ورديف الجوية في الجولات السابقة، منوها إلى ان رئيس نادي جلولاء، نجم الأوسي، يسعى إلى تامين متطلبات مشاركات فرق النادي، لكن يبقى بحاجة إلى دعم اضافي لتتوسع مشاركات الفرق الرياضية في نادي جلولاء الرياضي الذي يحتضن العديد من الطاقات الشبابية.. وقال ان فريق نادي جلولاء يقوده الملاك التدريبي الذي يتألف من عقيل الدوسري ومساعده احمد جبار ومدرب حراس المرمى احمد محمد هيلان.