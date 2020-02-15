اليوم.. ثلاث مباريات في افتتاح دوري الكرة الممتاز

ديربي الزوراء والطلبة في ملعب الشعب

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينطلق دوري الكرة الممتاز اليوم الاحد باقامة 3 مباريات من الجولة الاولى، اذا يشهد ملعب الشعب الدولي اقامة مباراة ديربي بين الزوراء والطلبة في الساعة الرابعة والنصف مساءً، في حين تقام مباراة امانة بغداد ونفط الوسط في ملعب الأول في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ويتواجه النجف والصناعات الكهربائية في ملعب النجف بالتوقيت ذاته.

وتقام يوم غد الاثنين 3 مباريات ايضا، ففي ملعب التاجي يلتقي الكهرباء والنفط في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وفي ملعب الفيحاء يلتقي الميناء ونفط الجنوب في كلاسيكو الجنوب عن الساعة الرابعة والنصف مساء وتقام مباراة الجوية ونفط ميسان في ملعب الشعب الدولي في التوقيت ذاته.. وتجرى يم بعد غد الثلاثاء مباراة أربيل والحدود في ملعب فرانسوا حريري في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وحصل فريق الشرطة على انتظار.يذكر ان دوري الكرة الممتاز يقام على شكل مرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقا.

وفي اطار تحضيرات أندية الدوري الممتاز، أكَّد عادل نعمة، مدرب الصناعات الكهربائية، جاهزية الفريق لانطلاقة الدوري، بعد سلسلة من التأجيلات التي طالت المنافسة.

وقال: «الفريق أكمل تحضيراته لمنافسات الدوري؛ حيث خضنا عددًا من المباريات التجريبية آخرها كان أمام الكهرباء والتي انتهت بالتعادل (1-1).. ولفت إلى أن المباريات التجريبية، مهمة لمعرفة مستويات اللاعبين وجاهزيتهم البدنية.

وبين أن توقف المنافسات طيلة الفترة الماضية أثر بشكل كبير على جميع الأندية وانطلاقه اليوم الأحد المقبل ستعيد الحياة لكرة القدم في العراق بعد مرحلة السُبات.وأشار إلى أن المباراة الأولى لفريقه ستكون مع النجف في ملعبه، وهي ليست سهلة إطلاقا خاصة وأنها المباراة الأولى وبالتالي نتطلع لأن تكون بداية موفقة لفريقنا.

من جانبه، أكَّد محمد صالح، قائد نفط الوسط، أنَّ الفريق بات جاهزًا لمباريات الدوري العراقي الذي يستأنف اليوم. وقال صالح في تصريحات صحفية: «الفريق بات جاهزًا لمباريات الدوري، بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي أقيم في بغداد».

وأوضح «خضنا 4 مباريات تجريبية خلال المعسكر مع أندية الكهرباء، والقوة الجوية، وأمانة بغداد، والحدود، واستفدنا كثيرًا منها».وأشار «مع انضمام المغربي ياسين بايوض، والسنغالي ديمبا، وقبلهما التحاق لاعب الديوانية السابق فلاح عبد الكريم، تكون صفوف الفريق مكتملة تمامًا، ونتطلع لتحقيق نتائج مميزة والمنافسة بقوة على اللقب».

وتابع «نفط الوسط بدأ الموسم الحالي بصورة مميزة، وحقق نتائج جيدة قبل إلغاء الجولات الماضية من الدوري، والذهاب لآلية جديدة مع ذلك نتطلع لمواصلة المشوار بذات الأداء المتميز».يُذكر أنَّ نفط الوسط سيفتتح مشواره في الدوري بملاقاة أمانة بغداد، في ملعب بغداد، عصر اليوم الاحد.