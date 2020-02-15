قوس وسهم البارالمبية يغادر إلى الإمارات

بغداد ـ حسين الشمري:

يغادرنا اليوم الأحد متوجها إلى مدينة دبي الإماراتية وفد منتخبنا بالقوس والسهم للمشاركة في بطولة فزاع الدولية للمدة من السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر خمسة ايام، وقال الأمين المالي لاتحاد القوس والسهم عامر كاظم سيشارك منتخبنا الوطني في بطولة فزاع الدولية التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة أكثر من 16منتخبا آسيوية أوروبيا وهي من البطولة المهمة التي نبحث فيها عن تحقيق نتائج إيجابية وكان منتخبنا قد أقام معسكرا تدريبيا في ايران لمدة اسبوعين استعدادا للبطولة .

وأضاف كاظم سيرأس وفدنا أمين سر اتحاد اللعبة حيدر محسن والمدرب مصطفى محمد كاظم مع ثلاثة لاعبين وهم سليمان فياض وزمن حسين وسارة حيال، وتم إختصار عدد لاعبينا بسبب الضائقبة المالية التي تمر بها اللجنة البارالمبية ونحن طموحنا يهدف إلى حصد أفضل النتائج والإنجازات بفعالية القوس والسهم كي تسهم في دفع عجلة اللعبة نحو الاحسن. وأنهى الأمين المالي حديثه بالقول نحن كلنا ثقة بلاعبينا ومدربنا في تحقيق نتائج تليق بفعالية القوس والسهم كما نقدم شكرنا وتقديرنا إلى الاخوة في المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور عقيل حميد على دعمهم المعنوي لاتحادنا بغية تحقيق أفضل النتائج التي تسهم في تطوير اللعبة لمنافسة المنتخبات الأخرى من أجل أن يكون لنا حضورا فاعلا في الاستحقاقات الخارجية المقبلة وأهمها بارالمبياد اليابان التي ستجري صيف العام الحالي.