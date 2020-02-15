خوفا من كورونا.. البنوك الصينية تبدأ تعقيم الأوراق النقدية

الصباح الجديد ـ وكالات:

بدأت البنوك الصينية تعقيم الأوراق النقدية، ضمن خطة لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1500 شخص، على وفق ما ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وذكر البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي، أن البنوك شرعت في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان.

وأضاف «بعدها يجري ختم وتخزين الأموال لمدة سبعة إلى 14 يوما – اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة – قبل إعادة تعميمها».

وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 66492 حالة، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، فيما وصل عدد الوفيات في البر الرئيس للصين إلى 1523.

وقال فان ييفي، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، أمس السبت: «جرى حث البنوك على تقديم أوراق نقدية جديدة للعملاء كلما أمكن ذلك».

وتابع «البنك المركزي قام، بشكل طارئ، بإصدار ما قيمته 4 مليارات يوان في أوراق نقدية جديدة، لمقاطعة هوبي، مركز تفشي المرض».

وأوضح فان أن هذه التدابير تهدف إلى «ضمان سلامة المواطنين وصحتهم عند استخدام النقود».

وقال معلقون إنه ليس من الواضح مدى التأثير الذي ستحدثه هذه التدابير، لا سيما وأن شريحة كبيرة من الصينيين باتت تستخدم «الدفع الإلكتروني» من خلال الهواتف المحمولة.