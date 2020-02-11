مفوضية حقوق الانسان تطالب بزيادة المساعدات ووقود التدفئة لمخيمات النازحين

جراء موجات البرد الشديدة..

بغداد – الصباح الجديد:

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي الجهات الحكومية والمنظمات الانسانية المعنية بتوفير المزيد من المساعدات العينية والدوائية والوقود اللازم للتدفئة الى مخيمات النازحين في وسط وشمال البلاد ، نتيجة الانخفاض المفاجى والملحوظ لدرجات الحرارة.

وقال في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الاوضاع الماساوية التي يعاني منها النازحون والمهجرون تدعونا الى المزيد من الجهود والمطالبات بتامين اوضاعهم الحياتية ومحاولة ارجاعهم الى مناطقهم الاصلية دون شروط وبالسرعة الممكنة”.

واضاف الغراوي ان “فرق الرصد تواصل متابعة اوضاعهم المعاشية والانسانية بالتنسيق مع وزارة الهجرة والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني”.