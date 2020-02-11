  • الأربعاء , 12 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • مفوضية حقوق الانسان تطالب بزيادة المساعدات ووقود التدفئة لمخيمات النازحين

مفوضية حقوق الانسان تطالب بزيادة المساعدات ووقود التدفئة لمخيمات النازحين

شؤون عراقية
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جراء موجات البرد الشديدة..

بغداد – الصباح الجديد:
طالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي الجهات الحكومية والمنظمات الانسانية المعنية بتوفير المزيد من المساعدات العينية والدوائية والوقود اللازم للتدفئة الى مخيمات النازحين في وسط وشمال البلاد ، نتيجة الانخفاض المفاجى والملحوظ لدرجات الحرارة.
وقال في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الاوضاع الماساوية التي يعاني منها النازحون والمهجرون تدعونا الى المزيد من الجهود والمطالبات بتامين اوضاعهم الحياتية ومحاولة ارجاعهم الى مناطقهم الاصلية دون شروط وبالسرعة الممكنة”.
واضاف الغراوي ان “فرق الرصد تواصل متابعة اوضاعهم المعاشية والانسانية بالتنسيق مع وزارة الهجرة والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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