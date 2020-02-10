مصدر: السفارة الصينية فرضت الإقامة الجبرية على رعاياها داخل مقرات أعمالهم في العراق

بغداد – الصباح الجديد

كشف مصدر في مجلس الوزراء امس الاثنين، عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السفارة الصينية في بغداد، بحق الشركات الصينية العاملة في العراق، فيما يخص انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر إن “السفير الصيني أكد خلال لقائه المسؤولين العراقيين في مجلس الوزراء، اتخاذ السفارة إجراءات صارمة بحق العاملين في الشركات الصينية داخل العراق، بتعليق حركة موظفيها خارج مواقع الشركات”.

وأضاف المصدر أن “قرابة ١٣ ألف عامل صيني داخل العراق، فرضت عليهم الإقامة الجبرية والحد من تحركاتهم لحين الانتهاء من الفحوصات المطلوبة المتعلقة بالكشف عن مرض كورونا المنتشر في الصين”.

وتابع بأن “السفارة وجهت بإخضاع العاملين الوافدين من الصين إلى الفحوصات المطلوبة وعزلهم ، ووضعهم تحت المراقبة، فضلاً عن توجيه الشركات بإحراء الفحوصات اليومية لكل عامل، وإبلاغ الجهات العراقية عن حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض”.

وأشار المصدر إلى أن “الجانب الصيني يتفهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، والخاصة بمنع تنقل المسافرين بين الصين والعراق”.

وأوضح، أن “الجانبين العراقي والصيني، شكلا لجنة مشتركة بين الجانبين، مهمتها متابعة الفحوصات والنتائج بشكل دوري، من أجل الخد من ظهور إصابات بين العاملين الصينيين في العراق، أو المواطنين العراقيين”.