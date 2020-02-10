أفتتحنا في أتحادنا مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية والمعلومات وتشغيل الشباب

رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

يواصل أتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة تنفيذ خطته التي أعدّها للعام الحالي ومنها أستكمال برامجه وأنشطته التي تتعلق بخطة العام الماضي .

عن هذه الخطة وماتتضمنه من فعاليات تخصصية قال رئيس الأتحاد في البصرة صبيح حبيب يسر الهاشمي ان خطة الأتحاد في البصرة لم تقتصر برامجها على خدمة أعضاء الأتحاد وأنما أنفتح بها الأتحاد على شرائح المجتمع كافة من خلال تقديم الجيد والجديد في عالم الأعمال والتعاون المثمر مع مؤسسات ودوائر الدولة والأتحادات ومنظمات المجتمع المدني لأنضاج الأفكار والبرامج التي تخدم البصرة وأهلها .

أنشطة مميزة لمركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية

وأضاف الهاشمي : لنأخذ على سبيل المثال مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية والمعلومات وتشغيل الشباب الذي تم افتتاحه في مقر الأتحاد في شهر آب من العام الماضي ونشط هذا المركز كثيرا اذ أراد له الأتحاد أن يكون منتجا ومميزا وقد تم افتتاحه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الانمائي ليقدم الكثير كمركز استراتيجي له مهامه الوطنية الواسعة ومنها تنمية المهارات لدى الشباب، واعداد برامج مدروسة لتأهيل الشباب وتدريبهم لدخول سوق العمل .

كما تم عرض مشروع تطوير انهار البصرة وعرض اخرى عن الفرص والتحديات في البصرة وقصص النجاح وقد أكدنا منذ اليوم الأول لأفتتاح المركز والذي تأسس بمبادرة من اعضاء مجلس ادارة اتحاد رجال الاعمال العراقيين فرع البصرة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الانمائي بأن مهامه ستكون فاعلة في دعم القطاع الخاص حيث يقوم المركز بتقديم المعلومات وقواعد البيانات والارتقاء بمستوى الشباب ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي كذلك دعم المشاريع الصغيرة كدور مهم لتطوير عجلة الاقتصاد وان من اهم النتائج التي يهدف الى تحقيقها المركز ادخال الشباب في دورات تدريبية مهنية وتقديم الاستشارات والدراسات الاقتصادية لغرض توظيف هذه الطاقات في دعم مسيرة المركز وتضمنت برامجه ايضا اقامة ورش عمل في مواصفات الوثائق القياسية والأعتمادات المستندية ودراسات الجدوى الاقتصادية واقامة دورات لتعليم الحاسوب ودورات لتعليم اللغة الانجليزية ودورات المرشدات التخصصية .

كما تم الاتفاق مع البنك المركزي العراقي من خلال المدير العام الدكتور محمود محمد داغر لمنح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ترفع الى البنك من قبل مركز الفيحاء وترويج معاملات للشباب بهذا الخصوص ويعد ساندا لأتحاد رجال الاعمال في البصرة لتحقيق النفع العام من خلال نشاطه في تقديم الدراسات والمسوحات والمعلومات والإستشارات في مجالات اختصاصات المركز وتقديم الدعم الى القطاعين العام والخاص.

دورة في ملء الوثائق القياسية بالتعاون مع وكالة التنمية الالمانية وأكد ان الأتحاد عقد في أواخر الشهر الماضي دورة في ملء الوثائق القياسية وبالتعاون مع وكالة التنمية الالمانية وقد حضرها الكثير من اعضاء الاتحاد وموظفي عدد من شركات القطاع الخاص للاطلاع على كيفية ملء هذه الوثيقة التي اصبحت ضرورة للعمل مع دوائر الدولة .

وبيّن رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة قائلا لدينا في الاتحاد لقاءات عمل موسعة مع غرفة تجارة الكويت وناقشنا قبل ايام الكثير من الموضوعات التي تخص التعاون المثمر لخدمة رجال الاعمال في البلدين الشقيقين ولدينا دعوة من سلطنة عمان للغرض نفسه وسنشكل وفدا من رجال وسيدات الاعمال لتلبية الدعوة وسنتواصل مع كل الاخوة في البلدان العربية ومع كل الاصدقاء في البلدان الصديقة ممن لديهم الرغبة في تعزيز التعاون المشترك والعمل في البصرة من خلال المشاريع ومنها المشاريع الاستثمارية ، كما ان وفدا من الاتحاد سيقوم بزيارة اسبانيا ويضم العديد من رجال وسيدات الاعمال بالبصرة وبشتى الاختصاصات لتعزيز التعاون مع الاصدقاء من رجال الاعمال والمستثمرين الاسبان ولدينا زيارة مماثلة الى المانيا خلال شهر شباط الجاري حيث ان هناك رغبة لدى الشركات الالمانية للعمل والأستثمار في العراق … ولدى اتحادنا في البصرة الكثير من الخطط والبرامج التي تخدم البصرة والعراق بشكل عام