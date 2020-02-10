  • الإثنين , 10 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الرافدين يطلق أوسع حملة لتوطين الرواتب

شؤون عراقية
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بغداد – خاصأ
كد مصرف الرافدين إطلاق أوسع لتوطين الرواتب مصحوبة بخدمات مالية تعزز قدرات العائلة العراقية ممن يحملون بطاقة ماستر كي الدولية. وقال مصدر مسؤول في المصرف ان المصرف يقدم نظام تسليف ميسر لمن يوطن راتبه في المصرف، خصوصا منتسبي وزارة الداخلية وسواهم من موظفين ومتقاعدين والشكل الذي يدعم اقتصاد العائلة ويحسن المستوئ المعاشي. وأضاف المصدر ان فرق المصرف وماستر كي تدرس بتمعن تطوير المنتجات وتعددها والشكل الذي يناسب واقع الدفع الإلكتروني الذي شهد تطور كبيرآ خلال السنوات الماضية. يذكر ان شركة كي اول من اسس للدفع الإلكتروني في العراق منذ ١٢ عاما وتصدر بالتعاون مع مصرف الرافدين ماستر كي الدولية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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