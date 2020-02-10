الرافدين يطلق أوسع حملة لتوطين الرواتب

بغداد – خاصأ

كد مصرف الرافدين إطلاق أوسع لتوطين الرواتب مصحوبة بخدمات مالية تعزز قدرات العائلة العراقية ممن يحملون بطاقة ماستر كي الدولية. وقال مصدر مسؤول في المصرف ان المصرف يقدم نظام تسليف ميسر لمن يوطن راتبه في المصرف، خصوصا منتسبي وزارة الداخلية وسواهم من موظفين ومتقاعدين والشكل الذي يدعم اقتصاد العائلة ويحسن المستوئ المعاشي. وأضاف المصدر ان فرق المصرف وماستر كي تدرس بتمعن تطوير المنتجات وتعددها والشكل الذي يناسب واقع الدفع الإلكتروني الذي شهد تطور كبيرآ خلال السنوات الماضية. يذكر ان شركة كي اول من اسس للدفع الإلكتروني في العراق منذ ١٢ عاما وتصدر بالتعاون مع مصرف الرافدين ماستر كي الدولية.