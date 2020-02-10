الصناعة تشارك في ندوة حول اتفاقية الاسلحة والسلامة الكيميائية

تلبيـة للدعـوة الموجهـة مـن قبـل منظمـة opcw المعنية بحظرها:

بغداد – الصباح الجديد :

شـارك مدير عام الدائرة الفنية المهندس ناصر ادريس المدني في ندوة حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية والسلامة الكيميائية وإدارة الامن للدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية في مركز الدوحة الاقليمي للتدريباتCBRN والتي اختتمت اعمالها في دولة قطر مؤخرا .

والقـى المدني بصفته عضو المجلس التنسيقي في هيئة الرقابة الوطنية ومنع الانتشار كلمة العراق حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والامن الكيمياوي أكد خلالها على تبني وزارة الصناعة والمعادن ولكونها تمتلك مصانع ومعامل تنتج وتستعمل وتخزن وتتداول مواد كيمياوية خطرة واخرى مزدوجة الاستعمال بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الوطنية خططاً وبرامج لتعزيز عملية منع ومكافحة المخاطر الناتجة عن المواد الكيمياوية والسعي الى اعتماد الطرق السليمة للتعامل مع المواد الكيمياوية الخطرة او المزدوجة الاستعمال لتنمية وتحسين قدرات العاملين والمسؤولين الامنيين وتعزيز الحماية المادية للبنى التحتية الحيوية الحرجة وتعزيز فعالية نظام السيطرة على الواردات والصادرات للمواد مزدوجة الاستعمال مع ايلاء خاص للبعد الاقليمي لمنع أنتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد والمعدات والتكنولوجيا ذات الصلة.

من جهة اخرى أكـد مدير معمل تصنيع العلامات التابع الى الشركة العامة للصناعات الفولاذية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن رئيس مهندسين احمد عبد الحسين أمكانية معمله لتجهيز أمانة بغداد ودوائر الدولة الاخرى بالعلامات المرورية والعلامات الاخرى وبجميع الانواع والاحجام وحسب الكميات المطلوبة وفي التوقيتات الزمنية المحددة .

وقـال مدير المعمل ان المعمل يمتلك أمكانية لتصنيع العلامات المرورية بجميع أنواعها التحذيرية والارشادية والمانعة بشتى القياسات حيث يمتلك ثلاثة خطوط رئيسة هي خط تصنيع العلامات والذي بدوره ينقسم الى عدد من الوحدات منها الالمنيوم والتطبيق والتصميم ، مشيراً الى ان المعمل يمتلك خطوطا رئيسة أخرى منها خط الطباعة وهو من المشاريع التي تمت أضافتها مؤخراً وتشمل الطباعة على الفلكس والعاكس البلاستيكي والقماش والميش وغيرها فيما يتوفر خط أخر قديم وهو خط الارقام والذي يشمل خط الارقام ولوحات الدور والازقة .

وأضـاف عبد الحسين ان المعمل نفذ العديد من العقود لتجهيز وزارة النفط وأمانة بغداد باللوحات حيث قام بتصنيع العلامات التحذيرية والمانعة كما نفذ عقداً لتصنيع اللوحات الخاصة بـ ( 19 ) مجسرا في بغداد وتم تسليمها ضمن المدة المقررة .

كما سبق للمعمل ان نفذ العلامات المرورية على الخط السريع ومنطقة الطالبية وقرب جامع براثا وقرب معرض بغداد الدولي وغيرها من مناطق بغداد الاخرى حيث يمتلك المعمل ملاكا فنيا متمرسا لإنجاز جميع الاعمال من طباعة وتصنيع وتركيب وبطاقة إنتاجية تصل الى 100 علامة في اليوم الواحد ، والمعمل بصدد المباشرة بتنفيذ عقد جديد مع أمانة بغداد / دائرة المشاريع لتصنيع 400 علامة تحذيرية ومانعة بشكل كامل داخل المعمل وإعادة تغيير الطباعة لـ ( 300) علامة أخرى تم تجهيزها من قبل الامانة لإجراء بعض التغييرات ومن المؤمل إنجاز العمل بالكامل وتسليم كامل الكمية المطلوبة البالغة ( 700 ) علامة خلال 50 يوما.

وأضـاف مدير المعمل بأن خط تصنيع العلامات تم طرحه كفرصة استثمارية من قبل الشركة العامة للصناعات الفولاذية حيث زار المعمل عدد من المستثمرين للاطلاع على الواقع الحالي ، معرباُ عن أمله بالتوصل الى اتفاقات للاستثمار او الشراكة لغرض تطوير خط تصنيع العلامات من خلال تجهيزه بالمكائن الحديثة لزيادة الطاقات الإنتاجية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال .