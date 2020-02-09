أديب كمال الدين

في زمنِ الأساطير التي لا تُعدُّ ولا تُحصى

ما مِن أسطورةٍ لديّ سوى أسطورة النُّقطة.

*

قلتُ لمُفسّرِ الأحلامِ والكوابيس:

ماذا أفعلُ لحرفٍ يَحنُّ حنيناً هائلاً

إلى سوطِ نقطةٍ جديدة؟

*

قفزَ رجلٌ في بُرْكةِ الموت.

لم يلحظْ أحدٌ معنى القفزة

ولا توقيتَها ولا مغزاها

فقد كانَ الجميعُ يحلمون كالمجانين.

*

الكائنُ البشعُ الذي مزجَ بأعضائهِ السُّفليّة

لونَ الدمِ معَ لون اللذّة،

كانَ مُهْتاجاً حدّ اللعنة،

وهو يرى الطلقاتِ النّاريّة

تُطلقُ لتمزّقَ رجلاً يُعْدَمُ في احتفالٍ عام.

*

حتّى بعدَ أن شُنِقَ الطّاغية

ظلّتْ أناشيدُهُ وأكاذيبُهُ وترّهاتُه

محلَّ تبجيلٍ مِن قبلِ العبيدِ

وأشباهِ العبيد.

*

قبلَ أن ينتقلَ إلى بيتهِ الجديد،

بدأ يتمرّنُ على البكاءِ بصوتٍ مرتفع.

نعم، ففي بيتهِ الجديد

سيكتبُ مسرحيّةَ غُربةٍ جديدة،

مسرحيّة ذات سبعة أنياب.

*

الحرفُ يحومُ الليلة على الورقة

مثلَ أعمى أضاعَ طريقه وأضاعَ عصاه.

*

قالت السّماءُ للغيمة:

رغمَ أنّكِ تعرفين الكثيرَ من أسراري

فأنا أكرهُك،

أكرهُ مراهقتكِ الأبديّة

وأكاذيبكِ المُمطرة.

*

حينَ يأتي الماضي إلى البيت،

لا أحد يريدُ أن يستقبله

حتّى باب البيتِ يتظاهر بالصمم.

*

حينَ تشبُّ النّار

فلا توقظني من نومي، أرجوك.

إذ بعدَ أن تُطفَأ النّار

كيفَ لي أنْ أروّضَ أَرَقي من جديد؟

*

في زمنِ العولمة

نسيت القصيدةُ موسيقاها ومواعيدها وقُبُلاتِها

وتمسّكتْ بحيرتِها الكونيّة

وارتباكِها الأسطوريّ.

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