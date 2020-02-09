تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية

الأوراق المالية: تداول 4 مليار سهم خلال الأسبوع الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد أمس الأحد، إلى 17.85 مليون دولار، مقارنة بمبيعات المزاد الماضي والبالغة خلاله 183.97 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 13 مصرفاً.

وقال المركزي، إن المبيعات المنفذة بمزاد اليوم (أمس) هي نتائج يوم الخميس الموافق 13 شباط الجاري، مبيناً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 18.69 مليون دولار.

وأوضح المركزي العراقي، أن إجمالي النقد المبيع بلغ 840 ألف دولار.

على صعيد آخر، اعلن سوق العراق للاوراق المالية، أمس الاحد، تداوله 4 مليار سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار خلال الاسبوع الماضي عن تنظيمه خمس جلسات تداول أغلقت على 480.64 نقطة.

وقال السوق في بيان صحافي، ان «عدد الشركات المتداولة اسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 45 شركة من اصل 102 شركة مدرجة في السوق».

واضاف السوق ان «عدد الاسهم المتداولة بلغت 4.036 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 4.016 مليار دينار تحققت من خلال 1821 صفقة».

واشار الى ان «موشر الاسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 474.43 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 1.3% عن اغلاقه في الاسبوع الماضي»، في حين انخفض عدد الاسهم المتداولة لهذا االسبوع بنسبة 30% قياسا بالاسبوع الماضي».

يذكر ان ما مدرج في سوق العراق للأوراق المالية من شركات يبلغ عددها 102 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعـة والتاميـن والاستثمـار المالـي والسياحـة والفنـادق.