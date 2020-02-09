اليوم.. الشرطة يستهل شوطه القاري بلقاء أستقلال طهران الإيراني

صفارة كويتية تضبط المواجهة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يستهل فريق الشرطة لكرة القدم في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين شوطه في بطولة دوري أبطال آسيا عندما يلاقي فريق استقلال طهران الإيراني اليوم في ملعب فرانسوا حريري في أربيل لحساب الجولة الاولى للمجموعة الأولى التي تضم ايضا فريقي، الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي.

وسمت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي طاقما كويتيا لقيادة اللقاء، ويتألف من أحمد العلي حكما رئيسيا، ويساعده كل من محمود أبو طاهر وعبد الرحمن ناجي، فيما سيكون الحكم الرابع اللبناني علي رضا. بإشراف المشرف الاسيوي اللبناني بشير شفيق والمشرف الاسيوي المحلي عمار عبد الرحمن.

ويغيب نجم الشرطة ، كرار جاسم، عن مواجهة الاستقلال الإيراني، في أولى جولات دوري أبطال آسيا، وقال أمين سر الشرطة، علاء بحر العلوم، في تصريحات صحفية إن الدولي السابق سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وأضاف بحر العلوم أن الشرطة، حصل على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص موعد المباراة وتقديمه ساعتين، بسبب برودة الطقس في مدينة أربيل، حيث ستنطلق المواجهة الساعة الخامسة والنصف بدلا من السابعة والنصف.وأوضح أن الإدارة تضع ثقتها بالفريق لتحقيق نتيجة طيبة، لافتا إلى أن الشرطة غادر صوب أربيل في وقت مبكر.

يشار إلى أن الشرطة، سيلعب ضمن المجموعة الأولى في دوري الأبطال، إلى جانب استقلال طهران والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي.

وتم الاتفاق على معظم الجوانب الامنية الخاصة بلقاء الشرطة والاستقلال الايراني في دوري ابطال اسيا.وذكر اعلام الشرطة في بيان صحفي، انه «بعد اتصال ادارة نادي الشرطة بوزير الداخلية لإقليم كردستان وحضور قائد شرطة اربيل العميد دلير نجاة نجار الى مقر إقامة نادي الشرطة تم الاتفاق على كافة الجوانب الامنية الخاصة بالمباراة».واضاف انه «تم الاتفاق على تسهيل اجراءات دخول الجماهير الشرطاوية الى محافظة اربيل».

وأعلن نادي الشرطة الرياضي، أن وزارة الداخلية في إقليم كردستان، ستسهل دخول جماهير النادي لدعم الفريق في دوري ابطال آسيا 2020.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه «بعد اتصال ادارة نادي الشرطة بوزير الداخلية لإقليم كوردستان وحضور قائد شرطة اربيل العميد دلير نجاة نجار الى مقر إقامة نادي الشرطة تم الاتفاق على كافة الجوانب الامنية الخاصة بالمباراة الى جانب تسهيل اجراءات دخول الجماهير الشرطاوية الى محافظة أربيل».وكان النادي قد أعلن بأنه سيقوم بتسيير حافلات لنقل الجماهير من بغداد الى أربيل.

ووصلت بعثة نادي الاستقلال الايراني أول أمس الى مدينة اربيل قبل مواجهة الشرطة.. وسيغيب عن نادي الاستقلال ه شيخ دياباته – عارف غلامي – سياوش يزادني – فرشيد اسماعيلي) بداعي الاصابة.

يذكر ان مباريات فريق الشرطة في دوري أبطال آسيا، ستكون كالاتي: اليوم يلعب امام فريق استقلال طهران في ملعب فرانسوا حريري ضمن الجولة الاولى، وفي الجولة الثانية يضيف فريق الوحدة الإماراتي يوم 17 هذا الشهر، وفي ثالث الجولات يلاقي فريق الاهلي السعودي في ملعب الاخير يوم 2 آذار المقبل.

وفي مرحلة العودة يلاقي الاهلي السعودي في ملعب فرانسوا حريري يوم 7 نيسان المقبل، ثم يحل ضيفا على فريق استقلال طهران الإيراني في ملعب محايد يوم 21 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بلقاء الوحدة الإماراتي في ملعب الاخير يوم 5 آيار المقبل.