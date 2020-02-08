“الحب في زمن الكورونا” رواية حقيقية وحزينة

الصباح الجديد – وكالات:

اجتاح مقطع الفيديو الشبكات الاجتماعية، حيث ظهر زوجان مستلقيان على سرير، يمسكان يدي بعضهما وينتظران أسوأ ما يمكن أن يحدث، بعد أن كشف كلا اختباريهما عن نتائج إيجابية لفيروس “كورونا”.

وكان الزوج يتحدث إلى زوجته بينما يمسكان بيدي بعضهما وهما مستلقيان على نقالات في المستشفى.

وكانت النتائج قد أثبتت إصابة الزوجين (في الثمانينيات من العمر) بفيروس “كورونا” 2019-nCoV ، وأن “هذه قد تكون آخر مرة يلتقيان فيها ويسلمان على بعضهما البعض”.

وحقق الفيديو أكثر من 780 ألف مشاهدة حتى الآن، وشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالاف، مع تعليقات تدعو لهما بالتغلب على الفيروس، الذي يصيب بنحو خاص أولئك الذين لديهم أجهزة مناعة ضعيفة، ومن بينهم كبار السن.