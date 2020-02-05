عناصر داعش الآن اكثر من اعدادهم في 2013 والقوات الأمريكية يجب أن تبقى

مسرور بارزاني:

متابعة – الصباح الجديد:

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء (05 شباط 2020)، أن أعداد تنظيم داعش الإرهابي ازدادت عن فترة اجتياحه العراق، مشدداً على ضرورة بقاء القوات الامريكية.

وقال بارزاني في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان ملتزمة بتعزيز العلاقات مع بغداد، وقد تم تحقيق تقدم جيد في هذا الصدد، والآن لا بد من العمل على التوصل لاتفاق ثنائي يحقق مصالح إقليم كردستان وكل العراق”.

وأضاف، أن “داعش قائم كتهديد جدي، ومن الضروري بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي للتصدي ومواجهة هذا الخطر”.

وأشار إلى أن “عدد عناصر داعش الآن أكثر مما كان عليه في عام 2013، وقبل أن يهاجم سوريا والعراق ويؤسس خلافته”، محذراً من أن “هنالك احتمال كبير بأن يعاود الظهور مجدداً لأن كل العوامل الرئيسة التي ساهمت في نشوئه ما تزال موجودة”.

وكان رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، قد أكد، خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أهمية مواصلة مهام التحالف الدولي، فيما رأى أن الإرهاب ما يزال يشكل خطرا «حقيقيا» يهدد المنطقة.