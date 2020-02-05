العراق سدد 49.2 مليار دولار من التعويضات الى الكويت والمتبقي 3.2 مليار فقط

الخبراء الماليون الدوليون ينسفون ما أورده المستشار مظهر محمد صالح:

بغداد – الصباح الجديد:

نسفت لجنة الخبراء الدوليين امس الأربعاء، ما صرح به المستشار المالي لرئيس الوزراء بشأن الدين العراقي الى الكويت، مشيرة الى أن العراق سدد اليها 49.2 مليار دولار من التعويضات والمتبقي 3.2 مليار دولار فقط، وليس سبع مليارات كما أورد المستشار المالي مظهر محمد صالح امس الأول الثلاثاء.

وقالت اللجنة باعتبارها الجهة المشرفة على متابعة حساب صندوق تنمية العراق( DFI) والحساب البديل له، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “مجموع مبالغ التعويضات التي أوجبتها القرارات الدولية على العراق لصالح الكويت كانت 52.4 مليار دولار أميركي”، مبينة أن “المسدد منها لغاية كانون الثاني 2020 بلغ 49.2 مليار دولار وأن المتبقي من هذه التعويضات هو 3.2 مليار دولار”.

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