ترامب لا يريد مغادرة العراق بسبب اعدائه داعش واوباما وايران

مجلة ذي اتلانتك الأميركية:

الصباح الجديد – متابعة:

سلطت مجلة ذي اتلانتك الأمريكية الضوء على قرار البرلمان العراقي، القاضي بخروج القوات الأمريكية من العراق، مؤكدة أن المكان الوحيد الذي لا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرته هو العراق، فيما تحدثت عن أبرز الأسباب التي تجعله يرغب بالبقاء.

وذكرت المجلة في تقريرها، أن “دونالد ترامب قام باطلاع الجنرالات في البنتاغون حول ما أسماه (الحرب الخاسرة) في أفغانستان وفشلهم في إنهائها، ولقد وصف سوريا بأنها (رمل وموت)، واشتكى من أنه كان من المفترض أن تكون هناك ضربة قصيرة الأجل للولايات المتحدة، وسعى وفشل في الحصول على انسحاب سريع من كلا المكانين، لكنه لم يقدم أي وعد من هذا القبيل للعراق”، ً مضيفة: “في الحقيقة، لقد قدم ترامب مؤخرًا القضية المعاكسة، وهي وجوب بقاء حوالي 5000 جندي أمريكي هناك”.

وأضافت المجلة، أن “البرلمان العراقي عندما صوت على طرد القوات الأمريكية الشهر الماضي، بدافع الغضب من الضربة التي أودت بحياة جنرال إيراني في العراق دون موافقة حكومته، تعهد ترامب بعدم المغادرة على الإطلاق، وهدد بفرض عقوبات إذا اضطر للقيام بذلك”.

وتساءلت المجلة: “لماذا العراق هو البلد الوحيد الذي يبدو أن ترامب يريد الالتفاف حوله، ً خاصة منذ أن شارك في حملته لمعارضة حرب 2003 هناك؟”، مضيفة: “بالنظر إلى تصريحات ترامب بأنه هزم داعش، ِ لَم يستخدم النصر المفترض للخروج من العراق وكذلك سوريا إلى الحد الذي يهتم فيه ترامب بالعراق على الإطلاق؟”.

وأوضحت، أن “الجواب الذي ينبثق من المحادثات مع المسؤولين والمستشارين الحاليين والسابقين يتلخص في ثلاثة من أعداء ترامب الرئيسيين، وهم، داعش، وباراك أوباما، وإيران”.

ونقلت المجلة عن جاك كين، مستشار عام متقاعد وغير رسمي للرئيس حول الشؤون الوطنية، قوله، إن “ترامب يتفهم أننا إذا انسحبنا من جانب واحد واشتعلت النار في هذا الشيء مرة أخرى، فسوف يمتلكه بطريقة ما أوباما بعد انسحابه”، ً مضيفا، أن “ترامب حساس لما حدث، وعندما غادر سلفه العراق، قام تنظيم داعش من بقايا الحرب التي اعتقد الكثير من الأميركيين أنها انتهت”.

وأشارت المجلة الى أن “ترامب بات على مسار عام 2016، وعلى الرغم من أسفه ً أيضا للولايات المتحدة التي دخلت العراق على الإطلاق، وإقدام أوباما على سحب قواته من العراق عام 2011، ُجبرت العراق على دعوة الجيش الأمريكي للعودة لمحاربة أطول”، لافتة الى أن “عودة داعش أجبرت العراق على دعوة الجيش الأمريكي للعودة لمحاربة داعش، التي كانت تهدد في صيف عام 2014 بالإبادة الجماعية ضد اليزيديين وقطع رؤوس الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون”.

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