التربية: ما يقرب من مليون وربع من الطلبة يؤدون امتحانات الثانوية لنصف السنة

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن توجه اكثر من مليون طالب وطالبة اليوم الموافق الـ5 من شهر شباط / فبراير لاداء الامتحانات الخاصة بنصف السنة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “الامتحانات انطلقت في محافظتي بغداد لجانبي الكرخ والرصافة والبصرة وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات كافة من اوراق ودفاتر امتحانية ، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشان العملية الامتحانية”.

وبينت الوزارة ان “اليوم الاول للامتحان شهد مشاركة ما يُقارب 1،208،238 طالب وطالبة للمرحلة الثانوية والتعليم المهني ، موجهة بالوقت نفسه مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية سيما تلك المتعلقة بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها والية التعامل مع الدفتر الأمتحاني” .

واعربت الوزارة في بيانها عن “أملها بأن يُحقق جميع الطلاب الأعزاء نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الاسرة التربوية”.