  • الأربعاء , 5 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

إنني لست يسوع

ثقافة
التعليقات على إنني لست يسوع مغلقة
56 views

علي هاني الرماحي

يا صديقي….
إن زرعنا العمر حباً… أغنيات
أو عبرنا الليل شوقاً… همسات
إن غدا اليوم وأمسى… ثم مات
قل غداً… يأتيني يوم… كل ما في الآت آت

يا صديقي….
حين كان الكون يحبو… بانتظار الموعد
حين كان الأمس يرنو… كل يوم لغد
والتماعات الثريا… اقلت… لم تعد
بيد أنّا… مذ خلقنا…
والخرافات بشوق سرمدي

يا صديقي….
إن هرمت اليوم… تفنى في غد
بين أكوام المزابل…
كتبو اسمي شتيمة
رسموني…
في عيون الشيب… أياما عقيمة
صلبوني… في شفاه الموت… ألحانا يتيمة
بيد أني… عاد طيفي…
عانق الأطفال… ثأراً وعزيمة

يا صديقي….
رب أيام على الأيام تزهو… كبرياء
وسماء… رب ما عادت سماء
غير أن العمر دوماً… ابتداء لانتهاء
وعيون الأفق تبقى… ترقب الكل سواء

يا صديقي….
إن في الأيام سلوى ودموع
واختلاجات الضحايا… عبر طوفان الشموع
يا صديقي… في سني العمر صمتٌ… وافتخارٌ… وخشوع
وضميرٌ…
كلما حركه الشيطان يأبى… بات كالثلج نقيا
وضميري…
قطرات أزهرت صبحاً نديا…
ما لآهاتي سكارى… انني لست نبيا
حملوني… في عيوني قدراً
حفروا الشوك بقلبي… أثراً
أقنعوني… إن في الأيام… سلوى ودموع
غير أني… كل أيامي دموع…
صلبوني يا صديقي… وأنا لست يسوع

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة