  • الثلاثاء , 4 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل بما فيهم وزارتي التربية والصحة

شؤون عراقية
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المالية تعقب على شكاوى تأخير رواتب بعض الوزارات:

بغداد – الصباح الجديد:
أكدت وزارة المالية، الاثنين، أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بالكامل ولا يوجد تأخير في توزيعها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “وردت إلى وزارة المالية بعض الشكاوي حول تأخير دفع رواتب الموظفين وخصوصا رواتب وزارتي التربية والصحة ومحافظة الديوانية وبهذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد تأخير في توزيعها”.
وأضاف البيان، أن “الوزارة قد مولت جميع المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارتي التربية والصحة ودوائر محافظة الديوانية”.
وأكدت وزارة المالية انها “تتابع بشكل مستمر ويومي هذا الموضوع وتحرص على أن يستلم موظفو الدولة رواتبهم بالموعد المقرر”.
وكانت وسائل اعلام عدة ومواقع إخبارية تداولت انباء مفادها تأخر تسديد رواتب اعداد من المعلمين والموظفين والملاك الصحي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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