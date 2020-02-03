  • الثلاثاء , 4 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • علاوي سيواجه مهمة صعبة في اختيار الكابينة الوزارية ومن قدَّمه سيضغط لتحقيق المكاسب

علاوي سيواجه مهمة صعبة في اختيار الكابينة الوزارية ومن قدَّمه سيضغط لتحقيق المكاسب

شؤون عراقية
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نائبة عن النصر:

بغداد – الصباح الجديد:
رأت النائبة عن ائتلاف “النصر”، ندى شاكر جودت امس الإثنين أن امام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، مهمة صعبة وهي اختيار كابينته الوزارية.
وقالت جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الكتل التي اختارت علاوي ستضغط عليه في الخفاء من أجل الحصول على المكاسب السياسية، كما حدث في عملية اختيار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.
وأضافت أن “المهمة أمام علاوي صعبة جداً، في ظل وجود تنافس سياسي على الاستحقاقات، ومن ثم سيواجه مشكلة معقدة ربما تستمر لأشهر حتى يتمكن من تشكيل كابينته الوزارية”.
وأوضحت، أن “الإيفاء في التعهدات التي وعد بها المتظاهرين أمر صعب، في ظل الفترة القصيرة التي سيدير فيها الحكومة المؤقتة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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