الرئيس العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

بغداد – الصباح الجديد

تلقى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث آخر التطورات.

وجاء في بيان مكتب رئيس الجمهورية: “رئيس الجمهورية برهم صالح يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وقدّم رئيس الجمهورية، خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبراً عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا”.

وأضاف البيان: “وتم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وكلف الرئيس العراقي، يوم السبت الماضي، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة العراقية، يأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.