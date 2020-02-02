صلاح وفيرمينو يقودان ليفربول لسحق ساوثهامبتون في البريمييرليج

هالاند المدمر يحفر اسمه في تاريخ البوندسليجا

العواصم ـ وكالات:

واصل ليفربول سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تغلبه مساء أول أمس على ضيفه ساوثهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 25.

وسجل رباعية ليفربول كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين (47) وجوردان هندرسون (60) ومحمد صلاح (72- 90).. وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة، ليتراجع إلى المركز الـ11.

ورفع صلاح رصيده إلى 14 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، ليأتي في المركز الثالث بلائحة الهدافين، بالتساوي مع بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال.

وبحسب شبكة «سكاوكا» للإحصائيات، فإن محمد صلاح تفوق على الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق، وبرشلونة الحالي، في عدد الأهداف المسجلة في البريميرليج.

وأوضحت الشبكة أن صلاح سجل 70 هدفًا في البريميرليج بواقع هدفين مع تشيلسي، و68 هدفًا مع ليفربول، بينما سجل لويس سواريز 69 هدفًا.. كما أصبح صلاح على بعد هدفين من إزاحة سواريز عن المركز الرابع بين أفضل 5 هدافين لفريق ليفربول في عصر البريميرليج.

وفي مباراة ثانية، أهدر مانشستر يونايتد فرصة الاقتراب من تشيلسي صاحب المركز الرابع، بتعادله السلبي على أرضه مع وولفرهامبتون، وبهذا التعادل، يرتفع رصيد يونايتد إلى 35 نقطة في المركز السادس، بفارق 5 نقاط وراء تشيلسي، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة أيضا في المركز السابع مؤقتا.

وشهدت تشكيلة مانشستر يونايتد، مشاركة لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز في مباراته الأولى مع الفريق، منذ انتقاله إليه قادما من سبورتنج لشبونة.

إلى ذلك، أنقذ المدافع أنتونيو روديجر، فريقه تشيلسي من الخسارة أمام مضيفه ليستر سيتي، بإحرازه لهدفين خلال التعادل (2-2) .. ووفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن روديجر أصبح أول مدافع، يسجل ثنائية لتشيلسي في البريميرليج، منذ نيسان 2013.. وكان آخر من فعل ذلك، قائد الفريق السابق جون تيري، أمام فولهام، عندما أحرز هدفيه بالرأس أيضا.

وبهذا التعادل، ظل ليستر سيتي في المركز الثالث، برصيد 49 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط على تشيلسي، صاحب المركز الرابع.

وحسم ريال مدريد زعامة العاصمة بفوزه على أتلتيكو مدريد بهدف من دون رد أول أمس ضمن الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.. وكسر الفرنسي كريم بنزيمة عقدته بتسجيله الهدف الأول له في 16 مباراة أمام أتلتيكو على أرض ملعب سانتياغو برنابيو مستفيداً من تمريرة مواطنه ميندي (56).. وسيطر ريال مدريد بالمجمل على اللقاء وكان الطرف الأخطر، فيما تكفل البلجيكي تيبو كورتوا بإبطال مفعول بعض مرتدات أتلتيكو مدريد.. وصار رصيد ريال مدريد 49 نقطة بالصدارة.

وفي الدوري الألماني، واصل بايرن ميونخ انتصاراته المتتالية وفاز خارج أرضه على حساب ماينز (3-1)، في إطار الجولة الـ20. أهداف بايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر وتياجو ألكانتارا في الدقائق 8، 14 و26، في حين أحرز جيرميه جستي هدف ماينز الوحيد في الدقيقة 45.

بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة اعتلى بها صدارة البوندسليجا مؤقتًا، في حين توقف ماينز عند 18 نقطة في المركز الـ15.

سجل الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، هدفين في فوز فريقه العريض (5-0) على حساب يونيون برلين، بملعب سيجنال إيدون بارك.. وسجل هالاند 7 أهدافه بقميص دورتموند في أول 3 مباريات له بقميص أسود الفيستيفاليا، حيث انضم في كانون الثاني الماضي قادمًا من ريد بول سالزبورج.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هالاند يعتبر أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل 7 أهداف خلال أول 3 مباريات.. أحرز أهداف بوروسيا دورتموند كل من جادون سانشو بالدقيقة 13، إيرلينج هالاند هدفين (18 و76)، ماركو رويس من ركلة جزاء بالدقيقة 68، وأكسيل فيتسل بالدقيقة 70.

ورفع بوروسيا رصيده إلى 39 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد يونيون عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر.