  • الأحد , 2 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

احالة معمل فوسفات القائم على شركتين تشيكية وبرتغالية

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بين قائممقام القائم في الانبار احمد المحلاوي، أمس الاحد، احالة معمل فوسفات القائم للاستثمار لشركتين تشيكية وبرتغالية ولمدة 25 عاما.
وقال المحلاوي في تصريح صحافي ان “الجهات المعنية احالت الفرصة الاستثمارية الخاصة بتأهيل معمل فوسفات القائم في محافظة الانبار، مع ملحقاته كافة الى الشركتين التشيكية والبرتغالية ولمدة 25 عاما على وفق اتفاقيات جرت بين الحكومة المركزية والجهات المستثمرة للمشروع”.
واضاف ان” الجهات الموقعة على العقد اشترطت دفع رواتب منتسبي الشركة والعقود والاجراء اليوميين ابتداء من توقيع العقد والمصادقة عليه رسميا”.
ومضى المحلاوي الى القول، ان “مشروع تأهيل المعمل يعد من اهم المشاريع الستراتيجية والسيادية التي تخدم اقتصاد العراق والانبار بشكل خاص”.
واوضح ان” نسبة الاضرار في المعمل 70% نتيجة قيام عصابات داعش بعمليات تخريبية طالت العديد من ملحقاته ابان سيطرتها على القضاء”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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