حقوق الانسان ترصد 151 محاولة اغتيال وخطف واعتداء بحق المتظاهرين والصحفيين

منذ اليوم الأول لتصعيد التظاهرات..

بغداد – الصباح الجديد

اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ان محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكا صارخا لحق الانسان في الحياة والامان وتقييد لحرية الرأي والتعبيـر والتظاهـر السلمـي.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “المفوضية وثقت (٤٩) محاولة اغتيال و (٧٢) محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات” .

واضافت: “كما وثقت المفوضية من خلال فرقها الرصدية (٥٠) حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات”.

وأضاف الغراوي اننا «ندعو الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات بعيدا» عن اي اخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين».