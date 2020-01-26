المرور: جميع شوارع بغداد سالكة ومفتوحة باستثناء جسري الجمهورية والسنك

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت مديرية المرور العامة، امس الاحد، عدم تسجيلها أية قطوعات مرورية في العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية، مبينة ان جسر الاحرار مازال يعمل بشكل طبيعي.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالمديرية اللواء عمار وليد في تصريح رسمي تناقلته وسائل اعلام عدة، ان “حالة الطرق في بغداد جيدة بعد فتح طرق كثيرة قرب شارع الرشيد وحافظ القاضي صباح الامس”.

واضاف وليد، ان “المديرية لم تسجل اي قطوعات في عموم بغداد باستثناء استمرار قطع جسري السنك والجمهورية بسبب قربهما عن التظاهرات”.

واوضح وليد ان “جسر الاحرار يعمل بصورة طبيعية وكذلك الطرق التي تم فتحها بعد اعادة تاهيلها والاسراع في تنظيفها من اجل مرور المركبات عليها”.