شيماء عبد الرحمن

صدرَ كتاب جديد بعنوان (الشعر الستيني.. في الخطاب النقدي العراقي الحديث) للدكتورة بيداء عبد الصاحب عنبر الطائي. ضمن سلسلة نقد التي تمتاز بإشاعة الدراسات الثقافية وتشخيص الجوانب الفكرية. وتقديم التيارات النقدية الجديدة كالأسلوبية والنقد الثقافي والدراسات الثقافية. تمتد عدد صفحاته (200) صفحة من القطع المتوسط.

جاءَ في مقدمة الكتاب التركيز على أهمية الشعر الستيني، وإجراء المقارنة بينه وبين خواص شعر الرواد من الأمور الشائعة في أغلب الدراسات النقدية التي تناولها الأجيال الشعرية. فضلاً عن الدراسات النقدية الأخرى التي جعلت الشعر الستيني موضع عنايتها النقدية الفائقة ومنها دراسات النقاد: ماجد السامرائي، وفاضل ثامر، محمد صابر عبيد، وآخرين.

تناولَ الفصل الأول المعنون بـ (تجليات الحداثة الأولى) عن مفهوم النقاد للأجيال الشعرية، وعلاقته بمصطلح (الحداثة)، كما أهتمَ بمرجعيات الشعر الستيني المختلفة من تراثية، وغربية، وغيرها. فضلاً عن عنايته بمقدمات الشعر الستيني والحواضن المعرفية التي احتضنت هذه التجربة من مقاهِ وتجمعات. وصحف ومجلات.

وأتجه الفصل الثاني الى دراسة التحولات الشعرية في النص الستيني، وكيفية دراسة النقاد لملامح الشعر الستيني وطرائق بنائه المختلفة. كاشفين عن أشكال جديدة ودلالات مغايرة. وتحولات في البنية الإيقاعية للقصيدة الجديدة وما تولد عنها من أشكال حديثة، مثل قصيدة النثر.

كما تطرق في الفصل الثالث الى التغيير الحاصل في المنهجيات النقدية التي درست الشعر لذلك توجهنا الى الواقع النقدي والمنهجيات المختلفة من سياقية ونصية في ضوء عنايتها بالشعر الستيني.

وعرضَ في الخاتمة أهم النتائج التي توصلنا اليها في دراستنا هذه، عبرَ فصولها الثلاثة ومباحثها المتعددة.