الكهرباء: تسعيرة الطاقة مدعومة بنسبة 94 % لجميع الفئات

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الكهرباء عن أن تسعيرة الطاقة الكهربائية في البلاد مدعومة من الحكومة بنسبة 94 في المئة لجميع الفئات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد العبادي، إن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى أموال طائلة، مبيناً أن نسبة الجباية (الضرائب) لا تتناسب مع حجم المصروفات إنتاجاً ونقلا وتوزيعاً».

وصرح العبادي، أن العراق «بفقد جملة من الضائعات – خسائر الطاقة الكهربائية – تصل إلى 58 في المئة في المناطق الزراعية والعشوائية التي تعاني من عدم وجود دفع أجور الكهرباء».

وأشار، إلى أن هناك توجيهاً سابقاً من الحكومة السابقة لتجميد الديون السابقة وعدم دفعها على ألّا تدفع حالياً إلّا بقرار حكومي، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وكان وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، قد ذكر في وقت سابق، أن فواتير الطاقة أو التعرفة في العراق تعد من بين الأرخص في العالم.

في السياق، دعت مديرية ماء بغداد وزارتي الكهرباء والموارد المائية الى استثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج وتوفير المياه في نهر الوحدة.

وقال مدير ماء محافظة بغداد المهندس رعد خيري في بيان، إن «تشغيل نهر الوحدة في فترات متقطعة من قبل وزارة الموارد المائية عرقل عملية سحب المياه من قبل مضخات محطة الخام، اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مشاريع الماء في ناحية النهروان».

ودعا خيري, وزيري الكهرباء والموارد المائية والجهات المعنية الى «استثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج وتوفير الطاقة كذلك توفير المياه في نهر الوحدة من اجل استمرار عملية ضخ المياه».

واكد ان «جميع مشاريع الماء التابعة الى ماء محافظة بغداد تعمل بصورة جيدة ولا يوجد اي عطل او خلل فيها يسبب ازمة للمياه».