البارالمبية تدشن أول قاعة متكاملة لاحتضان رياضييها الابطال

بنيان وحميد يؤكدان ان تأهيل البنى التحتية يعزز مسيرة العطاء

بغداد ـ فلاح الناصر:

دشنت اللجنة البارالمبية الوطنية، صباح أمس، أول قاعة متكاملة للألعاب المغلقة استمر فيها العمل 5 سنوات لاحتضان رياضييها الأبطال، بحفل اقيم بحضور رسمي ممثلا بالسيد اياد بنيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، إلى جانب ممثل الأمين العام لمجلس رئاسة الوزراء، وشخصيات رياضية وإعلامية واسرة اللجنة البارالمبية.

قص، بنيان، شريط افتتاح القاعة المغلقة، وبعدها تلاوة لآي الذكر الحكيم، ثم قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق، و عزف النشيد الوطني.

كلمة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية، أكد فيها على اعجابه بالصرح المتميز الذي سيكون اضافة قوية تعزز مسيرة اللجنة البارالمبية المعطاء، اذ تسهم في تهيئة اجواء ملائمة لتدريبات الفرق والمنتخبات الرياضية وضيافة البطولات الرياضية بما يؤمن تحقيق افضل النتائج.

واوضح، نأمل ان يتم زيادة ميزانية اللجنة البارالمبية في المدة المقبلة، نظرا لمدى المشاركات المهمة التي تنتظر رياضييها الابطال، ليكون الدعم موازيا لما يتحقق من نجاحات سبق ان حققتها ألعاب في مشاركات ماضية، ولديها المقدرة في تسجيل الافضل في المقبل من مشاركاتها، سيما ان لديها استحققاق كبير يتمثل في المشاركة في بارالمبياد طوكيو.

رئيس اللجنة البارالمبية، الدكتور عقيل حميد، استعرض مسيرة النجاحات لرياضيي العراق الابطال الذين تفوقوا في المحافل الخارجية، واكد ان القاعة المغلقة ستكون محطة جديدة من محطات الانطلاق نحو تسجيل الإنجازات للرياضيين من متحدي الإعاقة الابطال.

وبين ان هنالك مشاريع جديدة وصلت نسبة إنجازها إلى مراحل متقدمة كما في أربيل 70 % والسليمانية 90 %، لما تسهم في تقدم رياضة البارالمبية، فيما اوضح الدكتور حميد، ان مشروع مدينة رياضية متكاملة للجنة البارالمبية سيتم افتتاحها في محافظة البصرة.

بعدها تم عرض فيلم يوضح مراحل إنجاز القاعة الرياضية المغلقة، اعقبها تقديم اطفال روضة خير الصباح الأهلية لعروض نالت الاستحسان، ثم قدمت فرقة تجمع المعوقين بقيادة نزار كاظم في العراق اغاني وطنية صدحت بحب العراق وتفوق رياضيي اللجنة البارالمبية، وتم تكريم وسائل الإعلام التي تواكب مسيرة اللجنة البارالمبية، وختام الحفل كان اقامة مباراة ودية بالكرة الطائرة بين منتخب العراق الوطني ومنتخب رواد اللعبة.

وللأمانة، فان الزميل، مدير إعلام اللجنة البارالمبية، هشام السلمان، كان شعلة من النشاط مع فريقه المتميز في المكتب الإعلامي للجنة، اذ كان حلقة الوصل الفعالة بين الحفل وبين الزملاء الإعلاميين، وأسهم بمهنيته العالية في تأمين متطلبات المتابعة، أضافة إلى القيام بفكرة جميلة نالت الاستحسان عندما وضع على كل كرسي في القاعة اخر اعداد من مجلة «بارالمبياد» التي تعنى بشؤون اللجنة وتسليط الضوء على نشاطاتها واللقاءات مع ابطالها وايضا الحوارات الخارجية مع نجوم الرياضة والفن.