غانم سهر: ورشة المدربين تسهم في تنمية اساليب خطط اللعب

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد رئيس لجنة النشاط الرياضي في شركة نفط الوسط، والمدرب في نادي الشباب الرياضي لكرة القدم، غانم سهر، ان مشاركته في الورشة التدريبية التي اقيمت في ملعب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية باشراف الخبير الآسيوي وميض منير، تسهم في اطلاعـه علـى اساليب الخطط الحديثـة وتنمية مهاراته الفنيـة فـي عالـم التدريـب.

واوضح ان الورشة شارك فيها العديد من المدربين بينهم نجوم الكرة السابقين، إلى جانب العناصر الشبابية، وهم « إسماعيل محمد وشاكر سالم وحبيب جعفر وحسين كمال وشفيق جبل واحمد باسم قاسم ومحمد أنور وعلي حسن كمال ومصطفى محمود وسرمد عبد الله وعمار كاظم، وجمعة جابر وعباس حميد وحسين كامل ونصير حميد وعلي هادي وحيدر جواد وعبدالرحمن محمد وسعدنوري واياد سالم ومحمد طخاخ.

واوضح ان الورشة حضرها مدير مدرسة الموهوبين الكابتن بسام رؤوف ومشرف المدرسة الخبير داود العزاوي، مبينا انها تضمنت أمور فنية في طرق اللعب والتحولات من الدفاع إلى الهجوم وطريقة الاسناد والضغط على المنافس وطريقة التناغم والتفاهم بين المدرب واللاعبين من خلال الاشارات الفنية والتي ترم زالى طريقة اللعب اوتنفيذ بعض المهمات والواجبات لكل لاعب كالتسديد بجميع طرقه أو الضغط على حامل الكرة، فضلا على تمارين تطور الجانب المهاري الفردي للاعب والجماعي للفريق من خلال الدقة في المناولات والتمرير الدقيق حيث اكد على حرص أللاعب في التمريرواعتبار كل تمرير اومناولة هي بمثابة اخر دقيقة أو اخر هجمة والحرص عليها والخطا فيها قد يكلف الفريق ثمن تسجيل هدف ضده.

وقال سهر ان فريق مدرسة الموهوبين، بقيادة مدربهم ماجد عباس، حضروا إلى الورشة وطبقوا تدريبات وتم توثيقها بالصور والفيديو والكتابة التحيرية من المشاركين،