حجة قتل المتظاهرين من “الاطراف المجهولة” اعتراف بعجز الحكومة التام

مفوضية حقوق الانسان:

بغداد – الصباح الجديد:

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء، إن حجة الاطراف المجهولة لم تعد مقبولة بشأن مقتل المتظاهرين.

وذكر البياتي، في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد: “لا يوجد ما يبرر قتل المتظاهرين في الشارع “.

واردف: “لو تكلمنا عن جهات انفاذ القانون فلا يوجد ما يبرر قتل المتظاهر في الشارع الا عند ‏الضرورة القصوى و الدفاع عن النفس والتي يجب أن تكون أيضا مسبقة بإجراءات أخرى ‏رادعة”، مؤكدا ان “حجة الأطراف المجهولة أصبحت غير مقبولة لأنها اعتراف من الحكومة بعجزها التام”‏‎.‎

وعلى خلفية تصاعد وتيرة الاحتجاجات، بعد انتهاء المهلة التي منحها المتظاهرون، دون تحقيق مطالبهم، علقت منظمة العفو الدولية، الإثنين، قائلة: إن “تقارير مخيبة للآمال تفيد بقيام قوات الأمن العراقية مرة أخرى باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد”.

وأضافت، ان “من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج السلمي ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق”.