10 أيام حاسمة في مستقبل بشار رسن وعرض إسباني على الطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يمر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن في فترة حاسمة بمشواره الاحترافي في إيران.

رسن، انتقل إلى بيرسبوليس في صيف 2017، لكن المشكلات المالية للنادي الإيراني لم تنتهِ حتى الان، إذ لم يتسلم رسن مستحقاته المالية من الفريق الإيراني للموسم الحالي حتى الان.

وقال رسن ، إن «وكيل أعمالي بهروز دزهبود، منح النادي 10 أيام من أجل دفع مستحقاتي المالية المتأخرة، من أجل الاستمرار مع بيرسبوليس في الموسم الحالي».وأوضح بالقول، «في حال لم تم دفع مستحقاتي، لن استمر مع النادي الإيراني»، مبيناً أنه «لديه عروضاً من تركيا وإسبانيا والسعودية والإمارات، سيتم المفاضلة بينها لاختيار وجهته المقبلة».

تجدر الإشارة إلى أن رسن توج مع بيرسبوليس بلقب الدوري الإيراني، ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا مع الفريق.