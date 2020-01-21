العراق مع تونس والكويت وموريتانيا في كأس العرب للشباب

الزوراء يلاقي بونيودكور الأوزبكي اليوم في ملحق أبطال آسيا

متابعة الصباح الجديد:

أجريت، أول أمس، في عاصمة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، والتي ستقام منافساتها بمشاركة 16 منتخباً.

وتقام البطولة خلال المدة من 17 شباط حتى الخامس من آذار المقبلين في مدن الرياض والدمام والخبر.وأسفرت القرعة على النحو الآتي للمجموعات الأربع:

المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت، و المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي، اما المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر، وفي المجموعة الرابعة: السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر.

وتحضن مدينة الخبر منافسات مجموعة ليوث الرافدين من المسابقة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثانية والرابعة في مدينة الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد وعلى استاد نادي الرياض، في حين تستضيف مدينة الدمام لقاءات المجموعة الثالثة على استاد الأمير محمد بن فهد.

وستنطلق منافسات البطولة يوم الاثنين 17 شباط المقبل، وتختتم في الخامس من شهر آذار بالمباراة النهائية على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وتقام مرحلة المجموعات بين يومي 17 شباط وحتى 24 من نفس الشهر، فيما تلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة 27 و28 شباط، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة يوم 2 آذار، قبل 3 أيام من موعد المباراة الختامية.

من جانب اخر، يلعب فريق الزوراء اليوم الاربعاء مباراته في ملحق دوري أبطال آسيا امام فريق بونيودكور الأوزبكي.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد أن المغادرة المبكرة إلى طشقند، جاءت بهدف التأقلم مع الأجواء الباردة جدا في هذا الوقت من السنة، ورفع جاهزية اللاعبين بشكل مناسب للمباراة.

وأشار إلى لاعبي المنتخب الأولمبي علاء رعد ونجم شوان ومصطفى محمد جبر ومحمد رضا جليل التحقوا أيضا بالفريق قادمين من بانكوك، بعد انتهاء مسيرة المنتخب الأولمبي ومغادرته البطولة من الدور الأول، لافتا أن الوافد الجديد مصطفى محمود هو الآخر التحق بالفريق وبالتالي الصفوف مكتملة تماما.

وتمنى رشيد لفريق أن يتمكن من تحقيق نتيجة الفوز في لقاء اليوم ويعبر المحطة الأولى من الملحق الآسيوي كون فريق الزوراء من الفرق الكبيرة ويستحق التأهل لدوري المجموعات.

يشار إلى أن الفائز من مباراة الزوراء وبونيوديكر الأوزبكي سيواجه فريق العين الإماراتي في دولة الإمارات، في الدور الثاني من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.