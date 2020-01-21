تقاطع دوري السلة ينطلق 27 الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينطلق الدوري الممتاز لكرة السلة، مجدداً في الـ27 من شهر كانون الثاني الجاري، بنظام التقاطع.وانتهت المرحلة الاولى للدوري السلوي، بتصدر النفط برصيد 14 نقطة، يليه الشرطة برصيد 12 ثم الميناء بذات الرصيد ودهوك ونفط الجنوب برصيد 10 نقاط، ثم التضامن 9 نقاط والكهرباء 8 نقاط واخيرا زاخو برصيد 7 نقاط.

الدور المقبل سيقام بنظام التقاطع، حيث سيُلعب بنظام الذهاب والاياب وفي حال التعادل بالمواجهات يحتسب فارق النقاط، وفيما يلي مباريات الدور المقبل:

النفط يلاقي زاخو، والشرطة يلاعب الكهرباء، ويتواجه الميناء والتضامن، ويلعب دهوك امام نفط الجنوب.

وبعد انتهاء المباريات يتم تحديد المتاهلون للمربع الذهبي، بعدها سيتوقف الدوري مجدداً، حيث يغادر المنتخب الوطني الى قطر لخوض معسكر تدريبي استعدادي مكثف قبل خوض مباراة تصفيات كاس اسيا امام المنتخب اللبناني يوم 21 شباط المقبل وامام الهند في الـ24 من الشهر ذاته.