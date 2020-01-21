  • الثلاثاء , 21 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تقاطع دوري السلة ينطلق 27 الجاري

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ينطلق الدوري الممتاز لكرة السلة، مجدداً في الـ27 من شهر كانون الثاني الجاري، بنظام التقاطع.وانتهت المرحلة الاولى للدوري السلوي، بتصدر النفط برصيد 14 نقطة، يليه الشرطة برصيد 12 ثم الميناء بذات الرصيد ودهوك ونفط الجنوب برصيد 10 نقاط، ثم التضامن 9 نقاط والكهرباء 8 نقاط واخيرا زاخو برصيد 7 نقاط.
الدور المقبل سيقام بنظام التقاطع، حيث سيُلعب بنظام الذهاب والاياب وفي حال التعادل بالمواجهات يحتسب فارق النقاط، وفيما يلي مباريات الدور المقبل:
النفط يلاقي زاخو، والشرطة يلاعب الكهرباء، ويتواجه الميناء والتضامن، ويلعب دهوك امام نفط الجنوب.
وبعد انتهاء المباريات يتم تحديد المتاهلون للمربع الذهبي، بعدها سيتوقف الدوري مجدداً، حيث يغادر المنتخب الوطني الى قطر لخوض معسكر تدريبي استعدادي مكثف قبل خوض مباراة تصفيات كاس اسيا امام المنتخب اللبناني يوم 21 شباط المقبل وامام الهند في الـ24 من الشهر ذاته.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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