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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الاقتصاد النيابية: قانون التقاعد الجديد ينطوي على الكثير من الاخطاء

شؤون عراقية
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يلزم الحكومة بتعويض 200 الف موظف

بغداد – الصباح الجديد :
كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، امس الاثنين، عن وجود بعض المساوئ في قانون التقاعد الجديد، مبينة ان الحكومة ملزمة بتعيين 200 الف درجة موظف بعد تطبيق التقاعد.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الدرجات الوظيفية بعد الحذف والاستبدال في الدوائر الحكومية ستكون بنحو 200 الف درجة خلال العام الجاري”.
وأضافت جودت، ان “الحكومة ملزمة بتعويض النقص في اعداد الموظفين خلال العام الجاري وهي لا تحتاج الى قانون كون الدرجات ليست استحداث بل حذف واستبدال”.
واشارت الى ان “القانون الجديد للتقاعد فيه الكثير من الاخطاء بسبب انهاء عمل الكثير من الموظفين في درجات خاصة وامكانيات علمية فريدة لا يمكن تعويضهم بسهولة”، مبينة ان “اللجان المختصة ستبحث في تلك الفقرة خلال المرحلة المقبلة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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