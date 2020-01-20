الاقتصاد النيابية: قانون التقاعد الجديد ينطوي على الكثير من الاخطاء

يلزم الحكومة بتعويض 200 الف موظف

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، امس الاثنين، عن وجود بعض المساوئ في قانون التقاعد الجديد، مبينة ان الحكومة ملزمة بتعيين 200 الف درجة موظف بعد تطبيق التقاعد.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الدرجات الوظيفية بعد الحذف والاستبدال في الدوائر الحكومية ستكون بنحو 200 الف درجة خلال العام الجاري”.

وأضافت جودت، ان “الحكومة ملزمة بتعويض النقص في اعداد الموظفين خلال العام الجاري وهي لا تحتاج الى قانون كون الدرجات ليست استحداث بل حذف واستبدال”.

واشارت الى ان “القانون الجديد للتقاعد فيه الكثير من الاخطاء بسبب انهاء عمل الكثير من الموظفين في درجات خاصة وامكانيات علمية فريدة لا يمكن تعويضهم بسهولة”، مبينة ان “اللجان المختصة ستبحث في تلك الفقرة خلال المرحلة المقبلة”.