هدى حاجّي

1

ثلج ثلج

فرصة العالم

ليصير أنقى

2

ما خطب الشمس

تشرق بقرنين

الأرض مليئة بالأبالسة

3

ضباب

كأنّ الله محا العالم

ليعيد التكوين

4

شمس واهنة ـ

تسطع حارة

حمرة الفلفل

5

آواخر ديسمبر

على ساق واحدة

أنا والأوليفيرا

6

أشجار ليلة الميلاد

اقتلعت كلّها

من غابة فرحي

7

بِرِجْلٍ واحدة

أحلّق كثيرا

بخيالي

8

نَرجسةٌ

منحنية على الماء

وجهي أراه في عينك

9

القمر

يظهر حينا ويغيب

أين تدفعه الغيوم

10

شجيرة الورد

ها قد صِرْتِ

تُطاولين الجدار

11

عقارب الساعة

ببطء تكمل دورتها

ماذا أفعل بحياتي

12

طيورٌ مهاجرةٌ

يُبَلِّلُها أيضا

مطرٌ ديسمبر

13

طريق القرية

قوس قزح

معبر العائدين

14

شارع خلفي

شجرة الأكاسيا

بخمس سيقان

15

قضبان السياج

ما ظلّ من عصفور عالق

غير الرّيش

16

عيون كنغر

أقرأ في فزعها

أخبار الحرائق

17

حرائق غابة الكافور

كوالا ينتعل

لفافات لهب

18

زهور الميموزا ـ

كم هي دافئة

ياقة معطفي الأصفر

19

صحراء ـ

لفرط هشاشتي

أنا منحوتة الرّياح

20

كأنّها ستطير

أوراق اللّبلابة ـ

مَنْ لم تُحَرِّكه ريح !

21

يا زعتر البراري

ستجرح النّدى

بأوراقك المخشوشنة