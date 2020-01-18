خلف يكشف عن إجراء حوارات بين بغداد وواشنطن لمراجعة العلاقات الأمنية

بغداد – الصباح الجديد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم السبت، عن وجود حوارات مع واشنطن لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين.

وقال المتحدث العسكري لموقه روسيا اليوم الاخباري إن “الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، وللعراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادته”. وأضاف أن “المفاوضات لم تنته بعد”.

وتبنى البرلمان مطلع الشهر الحالي، قرارا يلزم الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.