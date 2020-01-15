  • الخميس , 16 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • علاوي: لماذا تتعالى أصوات القوى الحاكمة برفض القوات الأجنبية وهي التي اوقعته في “المستنقع”

علاوي: لماذا تتعالى أصوات القوى الحاكمة برفض القوات الأجنبية وهي التي اوقعته في “المستنقع”

شؤون عراقية
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حذر من تكرار السيناريو السوري في العراق

بغداد – الصباح الجديد:
حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي الاربعاء، من تكرار السيناريو السوري في العراق، موضحاً ان قرار جلاء القوات الاجنبية من العراق ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال.
وقال علاوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، “كان على البرلمان محاسبة الحكومة ومراقبة اليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري من حيث طريقة وتوقيتات الاشتباك، ونوعية الاسلحة المستخدمة”.
واضاف ان “العراق كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حربه ضد داعش وهي صاحبة القرار وليس غيرها، ولضمان ان لا يكون ساحة مفتوحة امام القوى الاقليمية والدولية”.
وابدى علاوي استغرابه من “تجاهل” تلك الامور، موضحاً ان “هذا التجاهل جعل العراق اسيراً للوجود الدولي والاقليمي”.
وتساءل «لماذا بقي العراق يراوح بين البندين السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة وتدفق اكثر من 90% من امواله عبر مصرف في نيويورك بحسب قرار مجلس الامن، فمن هم المسؤولون عن ذلك، ومن الذي سيتحمل تداعياته، واين دور القوى الحاكمة من ذلك، ولماذا تتعالى اصواتها بالرفض بعد ان اوقعت العراق في مياه هذا المستنقع الآسن؟».

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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