واشنطن تهدد بغداد بالعقوبات في حال شراء منظومة “إس-400” الروسية

بغداد – الصباح الجديد

أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، الأربعاء، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على بغداد في حال اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية “إس-400”.

وقال هود في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية إنه “من المرجح أن تؤدي عملية شراء المنظومة الصاروخية الروسية إلى فرض عقوبات، لذلك ننصح شركائنا بعدم القيام بمثل هذه المشتريات”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، محمد رضا، أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة “إس-300”. يحاول العراق شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة ما زال يعيق المفاوضات.