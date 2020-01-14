توافق في لجنة التعديلات الدستورية على خفض عدد اعضاء البرلمان

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن “هناك توافقاً على بعض المقترحات المراد تعديلها، منها مقترحي تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة”.

وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “اللجنة ماضية لتسوية جميع النقاط الخلافية على وفق الزمن الدستوري المحدد”، مؤكداً أن اللجنة “ناقشت جملة من المقترحات بشأن التعديلات الدستورية”.

وأضاف أن “اللجنة توصلت إلى اتفاق على بعض هذه المقترحات منها تقليل أعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة”، مشيراً إلى أن “هنالك جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد المناقشة حتى التوصل لاتفاق حسب المادة 142 من الدستور…



التي أوجبت التوافق على المواد الدستورية بين جميع المكونات والشرائج المجتمعية”.

وأشار إلى أن “اللجنة ماضية لتسوية جميع المسائل الخلافية والتوصل الى تعديلات توافقية من جميع الاطراف على وفق السقف الزمني المحدد بأربعة اشهر للجنة تعديل الدستور”.