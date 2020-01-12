موجودات البنك المركزي 103 ترليون دينار وقيمة احتياطي الذهب 5.3 ترليون

بزيادة مقدارها 0.5 % عن عام 2017

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف رجل الاعمال منار العبيدي امس الاحد عن موجودات البنك المركزي العراقي واحتياطي الذهب والنقد الاجنبي.

وقال العبيدي ان “مجموع موجودات البنك المركزي العراقي لغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام السابق بلغ اكثر من 103 ترليونات دينار وبزيادة مقدارها 0.5% مقارنة مع نفس الفترة من 2017”.

وأضاف ان “قيمة احتياطي الذهب بلغت 5.3 ترليون دينار عراقي متراجعة بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة، اما قيمة النقد الأجنبي في خزائن البنك فبلغت 1.99 ترليون متراجعة بنسبة 29% من نفس الفترة”.

واشار الى ان “قيمة العملة النقدية المصدرة بلغت 51 ترليون دينار وبزيادة مقدارها 2% مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة اما ودائع المصارف فارتفعت بنسبة 5% لتصل الى 25.8 ترليون دينار”.

وتابع العبيدي “تعتبر نسبة العملة النقدية المصدرة من التحديات الكبيرة حيث يمثل النقد المصدر ما قيمته 50% من مجموع موجودات البنك المركزي مما يضعف بشكل كبير من النظام البنكي في العراق”.



وبين انه “على الرغم من ارتفاع قيمة الودائع في المصارف العراقية بنسبة 5% مما يؤشر على التحسن الطفيف في النظام البنكي نتيجة اعتماد سياسة التوطين التي اتاحت الفرصة للحفاظ على ودائع الرواتب في البنوك الا ان نسبة النقد العالية والسيولة النقدية الكبيرة تضغط بشكل كبير على قطاع المصارف”.

وأوضح أن “اهم العوامل التي تؤدي الى زيادة نسبة العملة النقدية مقارنة بالودائع هو ضعف ثقة المواطن بالقطاع البنكي نتيجة عوامل كثيرة أهمها الأوضاع السياسية المتقلبة وضعف عمليات التسويق للخدمات البنكية والمصرفية، كما ان من اهم العوامل هو ضعف نسبة الفوائد الممنوحة للودائع والتي قد تساهم في استقطاب الأموال النقدية الى القطاع البنكي”.