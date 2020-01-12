القَهْقَهة

أديب كمال الدين

ما بينَ البكاء الأوّل والبكاء الأخير؛

قَهْقَهةٌ ساخرة.

*

أحياناً أشكُّ في ما قلتُه

فأقفُ أمامَ المرآة

وأكتبُ عليها بحروفٍ من ضَحِك:

قاه قاه قاه!

وأضحكُ ممّا أفعل حدّ البكاء!

*

أعترفُ بأنّني قد وصلتُ

بعدَ سبعين عاماً

من ماراثونِ المنافي

والوطنِ المُهشّمِ والوطنِ الذّبيح.

وصلتُ فاغرورقتْ عيناي بالدمع.

ولكنْ وصلتُ إلى ماذا؟

أإلى نقطةِ الباء

أم إلى نقطةِ الفاء

أم إلى نقطةِ الماء

أم إلى نقطةِ المستحيل؟

*

كلّما حاصرني الليلُ بأنيابه،

أضطررتُ أن أكتبَ قصيدتي

دونَ شين الغواية

أو راء الاعتراف

أو سين السّرير.

*

بابُ الاضطرارِ واسع.

نعم،

لكنَّ الدّخول إليه