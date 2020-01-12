وزير الموارد المائية يناقش حالة الفيضان المرتقبة في البلاد

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي اجتماعاً فنياً حضره الوكيل الفني للوزارة والمستشارين والمدراء العامين لغرض مناقشة حالة الفيضان في ضوء استمرار ارتفاع واردات المياه في نهر الفرات وامتلاء خزان سد حديثة وبحيرة الحبانية وكيفية تسليك الموجات الفيضانية في حال زيادة الواردات المائية. كما اتفق المجتمعون على اتخاذ قرارات بشأن المحافظة على سد حديثة وبحيرة الحبانية ومحاولة تخفيضه بعض الشيء وذلك بأطلاق 1000م٣/ثا من سد حديثة و300م٣/ثا تحول الى بحيرة الرزازة.

وحسب توجيهات الوزارة ومتابعة مدير عام الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل المهندس مؤيد مجيد وضمن توصيات الندوة المنعقدة في مقر المديرية على ضرورة التأكيد على توحيد الجهود ومتابعة الاعمال مع دائرة المصب العام على حل مشكلة فك الاختناقات ومعالجة ارتفاع مناسيب مياه المبازل في قضاء التاجي ضمن قواطع عمل ضواحي العاصمة بغداد ومن خلال تعميق مجموعة من المبازل وتطهيرها من النباتات الضارة والترسبات لغرض انجاح الخطط الاروائية والزراعية في عموم قاطع المسؤولية.

من جانبها واصلت الملاكات الفنية والهندسية في مديرية الموارد المائية في المسيب- احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية اعمالها بتنظيف مبزل (18) دليمي من نبات القصب بهدف الاستعداد لموسم الامطار وتخليص التربة من الملوحة الزائدة .

وتضمن العمل ازالة الترسبات الطينية المتراكمة والنباتات الضارة حيث استعملت الاليات المتخصصة اضافة الى الاليات الساندة لها .

وفي السياق ذاته واصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في المثنى اعمال تطهير شط الرميثة من نبات الشمبلان والقصب بهدف مرور التصاريف وتوفير الحصص المائية للاراضي الزراعية الواقعة في الذنائب .

من جهة اخرى واصلت الملاكات الفنية والهندسية في مديرية الموارد المائية في الانبار – احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية اعمالها بانشاء القنطرة الصندوقية في ابو طيبان بهدف تسهيل عملية مرور المياه وتأمين الحصص المائية للاراضي الزراعية .

كما انجزت مديرية الموارد المائية مابين النهرين / شعبة ري اللطيفية الاعمال الكهربائية الخاصة بمحطة ضخ صدر اللطيفية لغرض حماية المنظومات الكهربائية والبوردات للمضخات والمنظومة الالكترونية وديمومة العمل فيها كما واصلت مديرية صيانة مابين النهرين /شعبة ري اليوسفية والرضوانية اعمالها بتطهير مبزل DF-00 في مشروع اليوسفية من نبات القصب والاعشاب المائية من اجل تحقيق انسيابية عالية للمياه.. تضمن العمل ازالة الترسبات الطينية ونبات القصب حيث استعملت حفارة ذات الذراع الطويل اضافة الى الاليات الساندة لها.

على صعيد متصل تستمر الاعمال من قبل الملاكات الهندسية والفنية لمديرية صيانة مشاريع ري وبزل الاسحاقي بأعمال تعميق ورفع الترسبات من مبزل SD1 للمسافة المحصورة بين ذراع دجلة ومحطة بزل سبع البور وبطول 12,5 كم.ط وباستعمال الاليات التخصصية وبالتنسيق والتعاون مع مديريتي الموارد المائية في بغداد والاسحاقي وسيتم تعزيز الجهد في الايام المقبلة لغرض ازالة الترسبات الطينية وفتح الاختناقات بهدف خفض مناسيب المياه في المبازل الرئيسة والفرعية ضمن شبكة مبازل التاجي لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة غلة الدونم الواحد.