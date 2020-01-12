منتخب بلجيكا يرفض مغادرة بلاده خلال يورو 2020

السيناريو الصعب يزعج مارتينيز

العواصم ـ وكالات:

كشف متحدث باسم المنتخب البلجيكي لكرة القدم أول أمس، أن الفريق سيقيم معسكره في بلجيكا خلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تقام في 12 دولة أوروبية، على أن يسافر إلى مكان كل مباراة له في البطولة.

وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية، أن المنتخب سيتدرب في مركز كرة القدم في بلدة توبيز، التي يسهل الوصول منها إلى مطار بروكسل.

ويعد المنتخب البلجيكي، الذي حافظ على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم للعام الثاني على التوالي، أحد المرشحين لحصد اللقب في يورو 2020.

وخلال نهائيات البطولة المقررة بين 12 حزيران و12 تموز ، يتنافس المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات روسيا والدنمارك وفنلندا.وفي حالة فوز المنتخب البلجيكي، الذي يدربه المدير الفني روبرتو مارتينيز، بصدارة المجموعة، سيخوض مباراته في الدور الثاني بمدينة بيلباو الإسبانية.

في حين يخوض منتخب الشياطين المباراة في أمستردام الأكثر قربًا من بروكسل، في حالة تأهله من المركز الثاني.

وبرغم كونها المتصدر في التصنيف العالمي لمنتخبات العالم، وضعت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المنتخب البلجيكي في اختبار صعب خلال النهائيات المرتقبة منتصف العام المقبل.

وقدم المنتخب البلجيكي أفضل مسيرة في التصفيات من أي منتخب آخر، كما وضع على رأس المجموعة الثانية في النهائيات حتى قبل إجراء القرعة كونه أحد فرق المستوى الأول طبقا للتصنيف الذي أجريت عليه القرعة أمس الأول السبت في العاصمة الرومانية بوخارست.

لكن المنتخب البلجيكي بقيادة مديره الفني روبرتو مارتينيز يدرك مدى صعوبة المهمة التي تنتظره في النهائيات منتصف العام المقبل بعدما وقع تلقائيا مع منتخبي روسيا والدنمارك.

ومع مشاركة روسيا والدنمارك في استضافة فعاليات البطولة التي تقام في 12 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية، سيكون على المنتخب البلجيكي أن يخرج لملاقاة المنتخبين في عقر داره، قبل أن يلتقي المنتخب الفنلندي الفريق الرابع في المجموعة.وقال مارتينيز «إنه أسوأ سيناريو فيما يتعلق بالناحية اللوجيستية».وأوضح مارتينيز إنه سيعسكر بفريقه في ضواحي سان بطرسبرج لتقليص فترات السفر.

ويحظى المنتخب البلجيكي بخبرة اللعب مع الوجوه الجديدة في البطولات الكبيرة حيث التقى منتخب بنما في كأس العالم 2018 بروسيا أيضا وذلك في الدور الأول للبطولة التي وصل فيها إلى المربع الذهبي.

وأوضح مارتينيز أن المواجهة مع المنتخب الفنلندي لن تكون بنفس قدر التحدي في المواجهة مع المنتخبين الدنماركي والروسي.ووصف المدرب، الفريق الروسي بأنه «شجاع» وأشار إلى أنه أطاح بالمنتخب الإسباني من بطولة كأس العالم 2018.

وأشار مارتينيز إلى أنه لو كان من الممكن أن يختار مسارا في يورو 2020، فإنه كان سيختار عكس هذا المسار تماما، منوهًا «ليس لدينا أي هامش للخطأ».