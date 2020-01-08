وزير التجارة : اللجنة تدارست انجاح الموسم التسويقي

اكد على وضع آليات رقابية للحد من المخالفات

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير التجارة، الدكتور محمد هاشم العاني اجتماعا للجنة العليا لتسويق محصول الشلب ، فيما أصدر عدة توجيهات أهمها وضع آليات الرقابة والفحص على المراكز التسويقية والمخازن للحد من المخالفات التي تحصل.

وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الإعلامي لها، إن “وزير التجارة ترأس اجتماعا للجنة العليا لتسويق محصول الشلب .

وأكد الوزير العاني، على “ضرورة إنجاح الموسم التسويقي من خلال تهيئة المستلزمات وتوفير الاجواء الملائمة للفلاحين والمزارعين لتسليم المحصول وتوفير الطاقات الخزنية لاستيعاب الكميات المسوقة”.

وقال الوزير إن “الموسم التسويقي لمحصول الشلب حقق نجاحات كبيرة سواء من خلال الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي تفوق السنوات السابقة” ، لافتا إلى “حالة التعاون لشتى القطاعات والجهات لتسهيل الاجراءات واخترال عمليات الروتين التي كانت تجري في السنوات السابقة”.

وأضاف، أن “اللجنة التسويقية العليا تدارست سبل انجاح الموسم التسويقي واستكمال إجراءات تسلم الاكياس من وزارة الصناعة بهدف توزيعها للفلاحين بشكل سريع تفاديا للظروف الجوية المحتملة” ، مشيرا إلى “تشكيل لجنة للنظر في المخصصات التسويقية وتحديد المشمولين فيها في ضوء الخدمات التي تقدم للحملة التسويقية من خلال آليات تتابعها وتدقق فيها دائرة الرقابة التجارية والمالية في ديوان الوزارة”.

وحث الوزير، الجهات ذات العلاقة بالحملة التسويقية واجهزة الرقابة التجارية على “وضع آليات الرقابة والفحص على المراكز التسويقية والمخازن للحد من المخالفات التي تحصل، فضلا عن وضع آليات لطريقة الخزن وتجهيز المجارش الاهلية والحكومية بهدف توفير طاقات خزنية في المخازن التي تستقبل المحصول من الفلاحين”.

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن عقد الشركة العامة لتجارة الحبوب اجتماعا تحضيريا فنيا لدراسة تهيئة المواقع الحزينة للموسم الحالي ٢٠٢٠ والأسس التي تعزز الأمن الغذائي .

واوضح مدير عام الشركة المهندس حسنين مهدي خلال ترؤسه الاجتماع بحضور معاون مدير عام الشركة للشؤون الاستيراد والتسويق ومقرر لجنة تهيئة السايلوات في دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة بانه تمت مناقشة اهم المواضيع التي تتعلق بالطاقات الخزينة الصالحة الخزن التي تمتلكها الشركة إلى جانب الطاقات الخزنية التي ممكن أن تؤمن قبل موعد بدء موسم الحصاد والتسويق منتصف شهر نيسان المقبل .

من جانبهم استعرض مديرو أقسام التسويق والهندسي والمخازن اهم التدابير المطلوبة التي تعزز النجاح من خلال الاستعانة بالمخازن التابعة لشركات وزارة التجارة في المحافظات كافة .

هذا ووجه مدير عام الشركة الأقسام المعنية بإعداد استراتيجية لتطوير قطاع الخزن والأسس التي تعزز الأمن الغذائي للبلد من خلال الاعتماد الذاتي.

كما اعلنت وزارة التجارة عن تفقد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط شعبة النقل في ميناء ام قصر وتموين البصرة وذلك ضمن برنامجها الميداني للوقوف عن كثب على اهم المشكلات والمعوقات التي تعترض عملية مناقلة حمولات البواخر الراسية والمحملة بمفردات البطاقة التموينية وحلها بشكل ميداني.

واكدت صابط خلال لقائها بموظفي الشعبة بضرورة الاسراع بعملية المناقلات من خلال توجيه اقسام النقل في الشركات بتوجيه شاحناتهم الى الميناء ، مشددة على استمرار العمل والمتابعة لشعبة النقل المركزي هناك ايام الجمع والعطل لغرض الاسراع بإيصال مفردات البطاقة التموينية الى المواطن بوقتها المحدد ، لافتة الى ان دائرة التخطيط والمتابعة تسعى جاهدة لدعم الفروع بكل جهدها من اجل تبسيط الاجراءات امام انجاز معاملات المواطنين الخاصة بالبطاقة التموينية .