ألمانيا تدعو الأوروبيين لاجتماع أزمة لبحث التوتر في الشرق الأوسط

الصباح الجديد ـ وكالات :

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، نظراءه بالاتحاد الأوروبي لاجتماع أزمة هذا الأسبوع، لبحث التوتر بالشرق الأوسط عقب اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

واقترح ماس امس الأول الأحد على مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، خوسيب بوريل، عقد اجتماع لوزراء خارجية التكتل هذا الأسبوع للاتفاق على نهج مشترك.

وقال الوزير أيضا إن ألمانيا ستتحدث إلى الحكومة العراقية بعد تأييد البرلمان العراقي يوم الأحد توصية رئيس الوزراء بضرورة رحيل كل القوات الأجنبية من البلاد.

وأوضح الوزير قائلا: «ما يهمنا في الأساس هو ألا يقع استقرار ووحدة العراق ضحية للتصعيد الأخير».

وقال ماس «نحن مستعدون لمواصلة دعمنا، إذا وجدت الرغبة في ذلك وسمح الوضع».

وأضاف الوزير:»نبحث ذلك بشكل مكثف مع شركائنا في حلف الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي وفي التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية وفوق كل ذلك مع العراق».

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الألمانية على «تويتر» يوم الأحد، أن ألمانيا قررت إرجاء عملية إحلال وتبديل مقبلة لقواتها في العراق.

وتنشر ألمانيا نحو 120 عسكريا في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة